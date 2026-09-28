Frankfurt (ots) -Ab dem 1. Oktober 2026 buchbar: 36 Sender in 31 Verkaufspaketen, rund 2,15 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten / Kombivorteil auf die individuell konfigurierte AuswahlARD MEDIA erweitert ihr Audio-Portfolio um ein neues zentrales Produkt: Mit der ARD MEDIA Flex-Kombi können Werbungtreibende und Mediaagenturen ab dem 1. Oktober 2026 ihre nationale Radio-Kombi erstmals selbst konfigurieren - aus dem Einzelsenderportfolio der ARD MEDIA, nach eigenen Zielgruppen-, Regions- und Budgetkriterien. Das Angebot ergänzt das bestehende Kombi-Portfolio und kann ab sofort in der Planung eingesetzt werden.Vom festen Portfolio zum BaukastenBisher gilt im nationalen Radio die Wahl zwischen zwei Wegen: der standardisierten Kombi mit fester Senderzusammensetzung oder der Einzelsenderbelegung. Die Flex-Kombi verbindet beides. Werbungtreibende und Agenturen wählen die Sender selbst aus - ARD MEDIA prüft die Konfiguration, sichert die Kapazitäten und bündelt die Auswahl zu einer Kombi mit einheitlichem Preisvorteil.Zur Auswahl stehen zum Start bereits 36 Sender in 31 Verkaufspaketen. Alle enthaltenen Angebote sind ma-ausgewiesen und montags bis samstags zwischen 6 und 18 Uhr werbeführend*. Rechnerisch ergeben sich daraus rund 2,15 Milliarden mögliche Kombinationen - von der spitzen Zielgruppenauswahl über regionale Schwerpunkte bis zur Abbildung individueller Vertriebs- und Verkaufsgebiete.Wie die Flex-Kombi funktioniertDie Mechanik folgt der bekannten Kombi-Logik: Eine Flex-Kombi umfasst mindestens sechs Verkaufspakete aus mindestens drei verschiedenen Medienunternehmen. Belegt wird auf allen beteiligten Sendern einheitlich - gleiche Tage, gleiche Stunden, gleiche Frequenz und gleiche Spotlänge, ein Motivsplit ist möglich. Belegbar sind die Stunden Montag bis Samstag von 6 bis 18 Uhr.Auf die gewählte Zusammenstellung gewährt ARD MEDIA einen Kombivorteil, der sich individuell aus der Senderauswahl ergibt und einheitlich für die gesamte Kombi gilt. Agenturvergütung und Jahresvereinbarungen gelten unverändert - wie bei allen ARD MEDIA Kombis.Warum ARD MEDIA das Produkt jetzt startetDer Markt verlangt beides zugleich: möglichst einfache Buchung und möglichst passgenaue Aussteuerung. Die Flex-Kombi überträgt diese aus dem Digitalen vertraute Erwartungshaltung auf die lineare Audio-Vermarktung - ohne die Vorteile der Gattung aufzugeben: reichweitenstarke Umfelder, verlässliche Leistungswerte und ein hoher Vertrauensvorschuss beim Publikum.Für Planerinnen und Planer heißt das vor allem: mehr Kontrolle über die Zusammensetzung, eine passgenauere Antwort auf individuelle Anforderungen und die Möglichkeit, Kampagnenzuschnitte im Jahresverlauf flexibel weiterzuentwickeln.Ralf Hape, CEO ARD MEDIA: "Werbungtreibende erwarten heute zu Recht, dass Planung so funktioniert wie der Rest ihrer Mediawelt: einfach in der Handhabung und trotzdem exakt auf das eigene Ziel zugeschnitten. Genau da setzt die Flex-Kombi an. Wir geben die Auswahl an den Markt ab und bleiben verlässlich in dem, was eine Kombi ausmacht - klare Regeln, saubere Leistungswerte, ein transparenter Preisvorteil. Bildlich gesprochen: Wir bereiten die Reise vor, zusammenstellen darf sie sich jeder selbst. Für uns ist das mehr als ein neues Produkt. Es ist ein Rollenwechsel - vom Anbieter fertiger Pakete zum Planungspartner, der Lösungen konfiguriert."VerfügbarkeitDie ARD MEDIA Flex-Kombi ist ab dem 1. Oktober 2026 buchbar. Es gelten die Konditionen zum Buchungszeitpunkt. Weitere Informationen sowie die vollständige Senderübersicht unter www.ard-media.de/flex-kombi oder beim zuständigen ARD MEDIA Vertriebsteam.*rbb24 Inforadio ist samstags in der Zeit von 6 bis 7 Uhr nicht werbeführendDer multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Bereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Digital erweitert wird das Audio-Portfolio durch konvergent-programmatische Buchungsmöglichkeiten. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung UnternehmenskommunikationARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainMail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6360214