Mit dem Altersvorsorgedepot wird Altersvorsorge digital sichtbarer. Im Interview erklärt Vinlivt-Geschäftsführer Uwe Lätsch, warum das Smartphone zur zentralen Kundenschnittstelle werden könnte und wie Versicherungsmakler ihre digitale Präsenz erweitern können. Herr Lätsch, wird mit dem Start des Altersvorsorgedepots die Präsenz von Versicherern und Versicherungsmaklern auf dem Smartphone des Kunden von unverzichtbarer Bedeutung? Die Neobroker sind dort schon.Ich glaube, dass das Altersvorsorgedepot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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