Berlin (ots) -Aufzeichnung des Erfolgsproduktion von Peter Plate und Ulf Leo Sommer ab 28. September für zwei Wochen exklusiv mit BILDplus abrufbarGemeinsam mit dem Theater des Westens bringt BILD das Berlin-Musical "Wir sind am Leben" exklusiv für BILDplus auf die digitale Bühne. Die Aufzeichnung der erfolgreichen Inszenierung ist ab dem 28. September bis einschließlich 12. Oktober 2026 als Video-on-Demand zu sehen. Nach erfolgreichen Live-Übertragungen großer Opernproduktionen (Rienzi, Entführung aus dem Serail) erweitert BILD damit sein digitales Kultur- und Entertainment-Angebot um ein weiteres herausragendes Bühnenformat, das hier (https://www.bild.de/unterhaltung/musik/wir-sind-am-leben-bild-zeigt-musical-ueber-liebe-freiheit-und-aids-6ab3b2d1174ceb992b6e7617) abgerufen werden kann.Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin und Unterhaltungschefin BILD: "Wir wollen unseren Lesern und BILDplus-Abonnenten Unterhaltung bieten, die überrascht und berührt. Nach großen Opernabenden aus Berlin und Bayreuth zeigen wir mit 'Wir sind am Leben' jetzt erstmals ein Musical. Damit öffnen wir unsere digitale Bühne für ein weiteres herausragendes Entertainment-Angebot.""Wir sind am Leben" erzählt vom Berliner Aufbruch der frühen 1990er-Jahre. Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Nina und Mario und ihre Mutter Rosie. Nina und Mario suchen in Berlin nach Freiheit und finden im besetzten Altbau "Konsum Hoffnung" Anschluss an eine queere Wohngemeinschaft. Die Geschichte spielt in einer Stadt zwischen Euphorie und Umbruch, überschattet von der Realität der AIDS-Krise. Dabei verbindet das Stück Drama mit Humor und zeigt die Neunziger auch in ihrer Leichtigkeit.Das Musical stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die mit Produktionen wie "Ku'damm 56", "Ku'damm 59", "Romeo & Julia - Liebe ist alles" und "Die Amme" bereits große Musical-Erfolge feierten. Gemeinsam mit Joshua Lange schrieben sie auch die Musik, das Buch stammt von Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck. "Wir sind am Leben" ist das erste vollständig selbst entwickelte Stück von Plate und Sommer und feierte am 21. März 2026 im Berliner Theater des Westens Premiere. Beide wurden mit dem diesjährigen B.Z.-Kulturpreis ausgezeichnet. Für den Deutschen Musical Theater Preis 2026 erhielt die Produktion elf Nominierungen. Die Kooperation mit BILD ist Teil der Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen des Traditionshauses.Peter Plate: "'Wir sind am Leben' ist für uns ein sehr persönliches Stück über Berlin, über Freiheit, Liebe, Verlust und darüber, wie wichtig es ist, sich an Menschen und ihre Geschichten zu erinnern. Umso mehr freuen wir uns, dass das Musical durch die Kooperation mit BILD jetzt auch ein Publikum erreicht, das nicht selbst im Theater sitzen kann. Eine große Bühne endet heute nicht mehr an der Theatertür."Im Theater des Westens ist "Wir sind am Leben" weiterhin im Programm. Ab Oktober startet dort zudem "Salon Rosie", das die Vorgeschichte aus Rosies Perspektive erzählt.Pressekontakt:Cecilie von HeintzeSenior Manager Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 5561 7084cecilie.von-heintze@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6360234