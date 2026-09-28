TOTALENERGIES will das Gas- und Kondensatfeld Absheron in Aserbaidschan weiter erschließen. Dabei will der Konzern mit dem aserbaidschanischen Energieunternehmen Socar und der Adnoc-Tochter XRG zusammenarbeiten. Im Rahmen des Projekts soll die Gesamtproduktion des Feldes auf 6 Mrd. Kubikmeter Gas pro Jahr und 47.000 Barrel Kondensat pro Tag steigen. Der Start des Projekts ist für 2029 vorgesehen. Die Entscheidung folgt auf eine erste Entwicklungsphase im Jahr 2023 mit einer Produktionskapazität von 1,5 Mrd. Kubikmetern Gas pro Jahr und 12.000 Barrel Kondensat pro Tag. Das Gas wird sowohl den aserbaidschanischen Inlandsmarkt als auch die Türkei über die bestehende Gasinfrastruktur versorgen, die Aserbaidschan mit dem europäischen Gasmarkt verbindet. TOTALENERGIES hält einen Anteil von 35 % an dem Gas- und Kondensatfeld Absheron, während Socar und XRG mit 35 % beziehungsweise 30 % beteiligt sind.



Währenddessen hat TOTALENERGIES auch einen Wachstumsplan bis 2035 vorgelegt. Danach will man mit jährlichen Investitionen zwischen 14 und 17 Mrd. $ die Förderung von Öl und Gas zwischen 2030 und 2035 um jeweils etwa 2 bis 3 % ausweiten. Im Strom-Segment plant man im Zeitraum 2030 bis 2035 mit einer Netto-Erzeugung von 10 bis 12 Terawattstunden pro Jahr. Elektrische Energie wird laut Mitteilung bis zum Ende des genannten Zeitraums etwa ein Viertel des Energiemixes ausmachen, der auch Öl und Gas umfasst. Neue, cash-generierende Produktion soll dabei den Free Cashflow - auf Basis konstanter Preise - von 2025 bis 2030 um rund 10 Mrd. $ verbessern.



Und last but not least: TOTALENERGIES teilte außerdem mit, dass der Vorstand Aktienrückkäufe in Höhe von 2,5 Mrd. $ für das vierte Quartal 2026 sowie zwischen 2 und 2,5 Mrd. $ für das darauffolgende Quartal genehmigt hat. Kein Wunder, dass die Aktie heute grüne Luft schnuppert.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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