Mainz (ots) -Drei Dokumentationen und eine Gottesdienst-Übertragung am Tag der Deutschen Einheit im ZDF: Am Samstag, 3. Oktober 2026, ist ab 10.00 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal ein ökumenischer Festgottesdienst aus dem St. Petri-Dom in Bremen unter dem Motto "Viele Stärken - Ein Land" mitzuerleben. Gleich im Anschluss ab 11.00 Uhr sendet das ZDF die Dokumentation "Im Osten was Neues" und um 17.45 Uhr folgt im linearen ZDF-Programm "Meine D-Mark - Als die DDR das Westgeld" bekam. Ab 19.20 Uhr schaut Mitri Sirin in einer neuen "Am Puls"-Doku mit dem Titel "Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?" auf das, was Menschen in Deutschland aktuell vereint und trennt. Im ZDF-Streaming-Portal sind die beiden Dokumentationen ab Mittwoch, 30. September 2026, 10.00 Uhr, zu sehen.Viele Stärken - Ein LandDie Freie Hansestadt Bremen richtet in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit aus. Der ökumenische Festgottesdienst aus dem Bremer Dom erzählt davon, was Menschen stark macht und was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält - am Einheits-Feiertag ab 10.00 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.Meine D-Mark - Als die DDR das Westgeld bekam1990 kam die D-Mark in die DDR - ein Kraftakt, der über Nacht das Leben der Ostdeutschen veränderte. Die Dokumentation "Meine D-Mark - Als die DDR das Westgeld bekam" von Melanie Haack und Daniela Sonntag aus dem ZDF-Landesstudio in Thüringen schildert, wie die neue Warenwelt kam, aber auch Zukunftsangst. Für den Film erzählen Zeitzeugen aus Ost und West ihre eigenen Geschichten rund um die Einführung der D-Mark: von Millionensummen im Wartburg bis zur ersten Auslandsreise mit harter Währung - zu sehen ab Mittwoch, 30. September 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Samstag, 3. Oktober 2026, 17.45 Uhr, im ZDF.Am Puls mit Mitri Sirin - Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?Miete, Rente, Wehrpflicht - Mitri Sirin fragt: Wie gerecht geht es zwischen den Generationen zu? Mitri Sirin trifft junge Menschen, die mit einer Pandemie und einem Krieg in Europa aufgewachsen sind und erleben, wie Sicherheit verloren geht. Und er besucht Unternehmer, die über fehlende Leistungsbereitschaft der Jüngeren klagen, und spricht mit Rentnerinnen und Rentnern, die ihren Ruhestand genießen oder weiterarbeiten - aus Überzeugung oder weil die Rente nicht reicht. Die Dokumentation zeigt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, unter denen Menschen in Deutschland leben - zu sehen ab Mittwoch, 30. September 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Samstag, 3. Oktober 2026, 19.20 Uhr, im ZDF.3sat-Programmakzent zum Tag der Deutschen Einheit3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, begleitet den Tag der Deutschen Einheit mit einem Programmakzent und zeigt von Samstag, 25. September 2026, bis Freitag, 9. Oktober 2026, Dokumentationen und Fiktion zur deutsch-deutschen Geschichte. Zum Programmangebot gehört etwa die zweiteilige Dokumentation "Agentenkinder" von Nina Rothermundt, die vom Kalten Krieg als Familiengeschichte erzählt - zu sehen ab Mittwoch, 30. September 2026, 5.00 Uhr, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) und abends ab 20.15 Uhr im linearen Programm in Erstausstrahlung. Zudem präsentiert 3sat am Freitag, 2. Oktober 2026, ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) und um 22.15 Uhr im linearen Programm die deutsche Free-TV-Premiere "Die Spionin" sowie am Samstag, 3. Oktober 2026, ab 6.10 Uhr den fiktionalen 3satThementag "Deutsche Geschichten".KontaktBei Fragen zu "Am Puls mit Mitri Sirin" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls mit Mitri Sirin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Am Puls" im ZDF (https://ampuls.zdf.de)- ZDFheute-Beiträge zum Tag der Deutschen Einheit (https://www.zdfheute.de/thema/wiedervereinigung-deutsche-einheit-100.html)- "Go West! - Die letzte Elf der DDR" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/go-west-die-letzte-elf-der-ddr-100)- "Im Osten was Neues" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/zdf-info-100?staffel=2025focus=zdfinfo-im-osten-was-neues-35-jahre-deutsche-einheit-100)- Presseinformationen zu "Am Puls mit Mitri Sirin" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls)- Presseinformationen zum 3sat-Programm zum Tag der Deutschen Einheit (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/programmschwerpunkt-deutsch-deutsche-geschichte)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6360247