Berlin (ots) -Alte Smartphones, Laptops und Tablets liegen in Deutschland oft monatelang ungenutzt herum. Vielen ist nicht klar, wie stark der Wert in dieser Zeit sinkt. Eine neue Studie von Swappie zeigt: Die meisten ahnen es und handeln trotzdem nicht.Wer ein altes Smartphone, Tablet oder Laptop zu lange in der Schublade liegen lässt, verliert viel Geld. Das zeigt eine aktuelle Studie, die Swappie anlässlich seines zehnjährigen Firmenjubiläums in Auftrag gegeben hat. Swappie ist Europas führende End-to-End-Onlineplattform für den Kauf und Verkauf hochwertiger refurbished Geräte. Befragt wurden 1.000 Erwachsene in Deutschland.Die Schublade als stiller Geldvernichter58 Prozent derjenigen, die in den vergangenen fünf Jahren ein Gerät verkauft oder eingetauscht haben, sagen: Sie haben durch zu langes Warten Geld verloren. Smartphones, Laptops und Tablets liegen durchschnittlich mehr als 15 Monate ungenutzt in der Schublade, bevor sie den Besitzer wechseln. Dabei ist das Potenzial hoch: Wer in den vergangenen fünf Jahren ein Gerät verkauft hat, erlöste im Schnitt 460 Euro. Dass dieser Moment oft zu spät kommt, bestätigt auch das Stimmungsbild der Befragten. Knapp 70 Prozent derjenigen, die Geld durch zu langes Warten verloren haben, geben an, dies im Nachhinein zu bereuen.46 Prozent der Deutschen geben an, dass sie nicht wissen, wie schnell elektronische Geräte an Wiederverkaufswert verlieren. Nur 8 Prozent sind sich dessen bewusst, dass ein Gerät innerhalb von sechs Monaten mehr als die Hälfte seines Werts einbüßen kann. Die häufigsten Gründe fürs Zögern: 22 Prozent behalten das alte Gerät als Backup, 19 Prozent gehen davon aus, es sei zu kaputt für einen Verkauf.Apple-Launches als Wendepunkt und verpasste ChanceJedes Jahr dasselbe Bild: Ein neues Apple-Gerät kommt auf den Markt, das alte landet in der Schublade, statt rechtzeitig verkauft zu werden. Dabei wäre genau dieser Moment ideal: Sobald ein neues Modell angekündigt wird, beginnt der Wiederverkaufswert des Vorgängers zu fallen. Wer früher verkauft, bekommt mehr.Es geht dabei nicht nur um einzelne Kaufentscheidungen, sondern um eine grundlegende Frage: Wie lange wird Technik tatsächlich genutzt und wann ist der richtige Zeitpunkt für Wiederverkauf oder Eintausch? Die Studie zeigt: Der richtige Zeitpunkt wird systematisch verpasst.Der Preis der UngewissheitDie Ergebnisse zeigen, was Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln bringen würde: 25 Prozent nennen einen garantierten Ankaufspreis als entscheidenden Faktor, ähnlich viele wünschen sich eine klare, aktuelle Einschätzung des Gerätewerts. Swappie bietet genau das: einen schnellen, transparenten Ankaufsprozess für iPhones und iPads mit einem festen Angebot und ohne Aufwand. MacBooks sollen in den kommenden Monaten folgen."Nach zehn Jahren im Markt wissen wir: Das größte Hindernis beim Verkauf ist nicht Desinteresse, sondern Unsicherheit. Wer nicht weiß, was sein Gerät heute noch wert ist, wartet lieber und lässt den Wert dabei verfallen", sagt Robert Fritsche, Country Manager Deutschland bei Swappie.Zur StudieDie Studie wurde von OnePoll im Auftrag von Swappie durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Erwachsene in Deutschland (repräsentative Bevölkerungsstichprobe). Die Erhebung fand vom 28. August bis 2. September 2026 statt und ist Teil einer europäischen Gesamtstudie mit 8.000 Befragten in 11 Ländern.Über SwappieSwappie ist Europas führende Online-Plattform für hochwertige refurbished Elektronik. Das 2016 in Finnland gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, refurbished Technik zum Mainstream zu machen und Menschen eine erschwingliche, nachhaltige und vertrauenswürdige Möglichkeit zu bieten, ihre Geräte zu erneuern. Swappie ist auf iPhones, iPads, MacBooks und AirPods spezialisiert, die alle durch eine umfassende Garantie und das Qualitätsversprechen von Swappie abgesichert sind. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen einfachen und sicheren Prozess für den Verkauf alter iPhones und iPads mit attraktiven Auszahlungsoptionen. Mit automatisierten Aufbereitungsanlagen und fortschrittlichen Qualitätsprozessen hat Swappie eine zirkuläre Technikinfrastruktur aufgebaut, die neue Maßstäbe für die Branche setzt und zeigt, wie die Zukunft nachhaltiger Elektronik in Europa aussehen kann. Swappie ist derzeit in ganz Europa aktiv, darunter auch in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.swappie.comPressekontakt AgenturElena SchäferCommunications Manager | PIABO Communicationselena.schaefer@piabo.netOriginal-Content von: Swappie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161459/6360242