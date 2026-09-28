Köln (ots) -Am 3. Oktober 2026 heißt es wieder "Türen auf mit der Maus": Unter dem Motto "Kleine Wunder" sind Kinder und Familien in ganz Deutschland dazu eingeladen, Orte zu entdecken, die ihnen sonst verborgen bleiben. Bereits zum 15. Mal öffnen bundesweit Unternehmen, Vereine, Werkstätten, Labore und viele weitere Einrichtungen ihre Türen und geben Einblicke in ihre Arbeit.Im Mittelpunkt von "Türen auf mit der Maus" stehen die Dinge, die im Alltag oft wenig Beachtung finden und bei genauerem Hinsehen überraschen und faszinieren. Viele Aktionen finden direkt vor Ort in Städten, Gemeinden und Nachbarschaften statt und machen sichtbar, was dort jeden Tag geleistet, erforscht, gebaut oder gestaltet wird.",Türen auf mit der Maus' verbindet Neugier, Bildung und gemeinsames Erleben. Wenn Kinder hinter sonst verschlossene Türen blicken können, machen sie wertvolle Erfahrungen, die lange in Erinnerung bleiben. Die vielen kleinen Aha-Momente zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, jungen Menschen Räume zum Entdecken und Mitmachen zu eröffnen", sagt WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau.Entdecken, Staunen, AusprobierenWie reist der Strom von der Nordsee bis in meine Steckdose? Mittels VR-Brille können MausFans beim Stromnetzbetreiber in Würzburg zum Beispiel in reale Baustellen und in die Wunder-Welt der Energie eintauchen.In Berlin können Besucherinnen und Besucher beim Kultur- und Sportverein selbst erleben, wie ein Turm aus Menschen wächst. Im Blindenhilfswerk erfahren sie zudem, wie Wahrnehmung ohne Sehen funktioniert.In Dortmund können Fische und Pflanzen der Aquaponik bestaunt werden. Am Fluss Emscher kann ein kleiner Regentropfen auf seiner spannenden Reise durch das Ruhrgebiet begleitet werden.Der WDR ist mit zwei Türen dabei: Beim Mausradio in Köln können die Kinder erfahren, wie Radio gemacht wird, und im WDR Kinderstudio erleben sie, wie Fernsehen entsteht.Gemeinsam mit dem Profi-Team vor Ort produzieren sie ihre eigene Nachrichtensendung und entdecken die kleinen Wunder vor und hinter der Kamera.Veranstaltungen auf der Türöffner-KarteInteressierte Familien können bundesweit aus mehr als 900 Veranstaltungen wählen, die auf der interaktiven Türöffner-Karte auf die-maus.de veröffentlicht sind. Besucherinnen und Besucher können sich per E-Mail bei ihren Wunschveranstaltungen anmelden.Sonderausgabe bei KiKABegleitend zum Aktionstag zeigt der KiKA am 3. Oktober 2026 eine Sonderausgabe von "Deine Sendung mit der Maus - Türen auf mit der Maus 2026" mit Moderatorin Siham. Die Maus-Reporterinnen und Maus-Reporter Jana, André und Clarissa besuchen darin drei Türen, die bei einer Publikumsaktion ausgewählt wurden.Die drei Sachgeschichten geben Einblicke in die Arbeit des Technischen Hilfswerks, in die Abläufe einer Stahlproduktion und in den Alltag einer Abfallentsorgung. Gezeigt wird unter anderem, wie THW-Einsatzkräfte Menschen in Not unterstützen, wie aus Stahlschrott neuer Stahl entsteht und welche Schritte erforderlich sind, um Abfälle zu sammeln, zu sortieren und wiederzuverwerten.Sendedatum: Samstag, 3.10.26, um 11:30 Uhr im KiKA, um 12:15 Uhr im WDR Fernsehen und in der ARD MediathekWeitere Informationen und die interaktive Türöffner-Karte gibt es unter: die-maus.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6360258