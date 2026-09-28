Die finalen Ergebnisse von Schloss Wachenheim für das Geschäftsjahr 25/26 bestätigten die vorläufigen Eckdaten, wobei Deutschland hauptsächlich Weinhandel beeinträchtigt blieb, während Frankreich und Osteuropa stützten. Entalkoholisierte Produkte gewannen weiterhin an Bedeutung und machten fast 30% des Umsatzes im Segment Deutschland aus. Die Prognose für das Geschäftsjahr 26/27 ist konstruktiv und zielt auf höhere Volumina, ein Umsatzwachstum von 3-6% und ein EBIT von 28-32 Millionen EUR ab. Der Weinhandel bleibt ein wichtiger Swing-Faktor, wobei das Management den Fokus auf Verkaufsanreize und gezielteres Marketing legt. Unsere Schätzungen liegen im Rahmen der Prognose; wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 19,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
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