Düsseldorf (ots) -Mehr Markenvielfalt, mehr Inspiration und mehr Raum für besondere Entdeckungen: Anlässlich der erfolgreichen Erweiterung seines Stores am Alexanderplatz feierte TK Maxx am 24. September ein exklusives Late Night Shopping Event unter dem Motto "Code Red". Der Abend verband Fashion, Beauty und Entertainment zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis und setzt die Expansion des Berliner Standorts eindrucksvoll in Szene.Bereits seit Mitte Juli präsentiert sich der Berliner Store dank einer Flächenerweiterung um 1.430 Quadratmeter auf nun insgesamt 4.970 Quadratmetern noch größer und bietet damit noch mehr Platz für große Marken zu unglaublichen Preisen. Diesen Meilenstein feierte TK Maxx gemeinsam mit rund 150 Gästen aus Medien-, Presse- und Influencerkreisen. Mit dabei zahlreiche prominente Gesichter wie die Style Icons und TV-Stars Bruce Darnell, Anna Ermakova, Frauke Ludowig, Natascha Ochsenknecht, Diego Poth, Chryssanthi Kavazi und Tom Beck sowie Musiker Gustav Schäfer und Models Barbara Meier und Betty Taube.Im Mittelpunkt stand das Late Night Shopping durch den erweiterten Store, in dem die Gäste die noch größere Auswahl an Marken und Designer-Deals entdecken konnten. Ein besonderes Highlight des Abends war das Red Beauty Lab, in dem die Gäste ihren ganz persönlichen Rotton als individuelles Lippenprodukt anmischen lassen konnten. Passend zum Event-Motto wurde die Farbe Rot auf kreative Weise erlebbar.Für einen weiteren Höhepunkt sorgte die exklusive Live-Performance von Sarah Engels, die mit ihrem Song "Fire" den "Code Red"-Gedanken musikalisch aufgriff und für besondere Event-Momente sorgte. Ergänzt wurde das Programm durch individuelle Aquarell-Porträts sowie kreative Fotospots im Store, die die Gäste zum Entdecken und Teilen einluden.Neben den Event-Aktivierungen stand vor allem eines im Fokus: die Eröffnung einer neuen Shopping-Dimension am Alexanderplatz. Mit der erweiterten Verkaufsfläche bietet TK Maxx seinen Kund*innen künftig noch mehr Marken, noch mehr Vielfalt und noch mehr Möglichkeiten, ihre ganz persönlichen Style Statements zum immer besseren Deal zu entdecken.Weitere Impressionen vom Event finden Sie hier: https://bmemea.egnyte.com/fl/7Gr3W3q3fvJtPressekontakt:TK Maxx PressekontaktBurson GmbHTel: +49 (0) 174 207 352 4E-Mail: tkmaxxdeutschland@bursonglobal.comOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/6360274