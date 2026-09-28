Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments baut ihre Kompetenzen in den Bereichen aktive ETFs und Research Enhanced Strategies weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der führende globale Asset-Manager hat Gianluca Di Mascio zum Portfolio Manager und Karan Bhanot zum Associate Portfolio Manager im Londoner Team für Research Enhanced Strategies ernannt. Beide berichten an Chris Lo, Head of Research Enhanced Strategies mit Sitz in Boston, und werden den weiteren Ausbau des Angebots an aktiven ETFs für Kunden in Großbritannien und Europa unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de