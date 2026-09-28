Großaufträge über 2,8 Milliarden Dollar und ein 11,6 Milliardendeal mit Anthropic könnte Akamai in eine neue Ära katapultieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|96,52
|96,93
|21:08
|96,52
|96,93
|21:08
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:15
|Akamai's Anthropic Deal Puts $5.5 Billion Behind Its Edge AI Pivot
|15:58
|DA Davidson senkt Kursziel für Akamai wegen Bedenken zur Kapitalallokation
|15:30
|DA Davidson cuts Akamai stock price target on capital concerns
|14:36
|Akamai in focus as DA Davidson cuts price target
|13:54
|Akamai signs $11.6bn compute deal with Anthropic
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AKAMAI TECHNOLOGIES INC
|96,53
|-3,42 %