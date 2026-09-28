Luxemburg (ots) -- Rund 1.200 Filmbegeisterte zur ersten UFA Filmnacht in Luxemburg- Ciné-Concert mit digital restaurierter Fassung von Ernst Lubitschs "Carmen" (1918) und musikalischer Live-Begleitung des Luxembourg Philharmonic- Thomas Rabe: "Mit der UFA Filmnacht machen wir ein besonderes kulturelles Highlight für die Menschen vor Ort erlebbar."Erstmals gastierten die UFA Filmnächte in Luxemburg: In Kooperation mit der Philharmonie Luxemburg präsentierte Bertelsmann am vergangenen Freitag den ikonischen Stummfilm "Carmen" (1918) in der von Bertelsmann finanziell geförderten digital restaurierten Fassung. Rund 1.200 Filmbegeisterte kamen zur ausverkauften Aufführung und erlebten den Klassiker mit Live-Musik in der Philharmonie. Mit der Premiere in Luxemburg bildet die Veranstaltung eine Fortsetzung des erfolgreichen UFA Filmnächte-Formats in Berlin und erweitert dessen internationale Präsenz.Begleitet wurde das Ciné-Concert vom Orchester der Philharmonie Luxemburg, dem Luxembourg Philharmonic, unter der musikalischen Leitung von Nacho de Paz mit einer eigens für die Premiere bei den UFA Filmnächten in Berlin 2021 komponierten Filmmusik von Tobias Schwencke.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist seit mehr als vierzig Jahren eng mit Luxemburg verbunden. Neben unserem unternehmerischen Engagement mit der RTL Group und der jüngst eröffneten Riverty Bank unterstützen wir seit Jahren auch das kulturelle Leben in Luxemburg. Mit der UFA Filmnacht machen wir ein besonderes kulturelles Highlight für die Menschen vor Ort erlebbar."Seit 2012 veranstaltet Bertelsmann die UFA Filmnächte in Berlin, die in den folgenden Jahren auch in Brüssel, Madrid, Paris und New York stattfanden, und unterstützt seit 2014 bedeutende Restaurierungsprojekte der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Im Rahmen der Culture@Bertelsmann-Initiative engagiert Bertelsmann sich auf verschiedenen Ebenen kulturell. Im Fokus der Aktivitäten steht dabei, bedeutende Kulturgüter zu erhalten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen, etwa per Digitalisierung oder über Ausstellungen und Konzerte. Zum Konzern gehört auch das Mailänder Archivio Storico Ricordi, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse aus mehr als 200 Jahren italienischer Operngeschichte beherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und stellt tausende Dokumente, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Libretti und Geschäftskorrespondenz frei zugänglich online. Mit dem Literaturformat "Das Blaue Sofa" bereitet Bertelsmann seit über 20 Jahren Autorinnen und Autoren eine prominente Bühne für ihre jüngsten Werke.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffPressesprecherin / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6360301