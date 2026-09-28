PitchBook stuft die IESE hinsichtlich der Anzahl der MBA-Absolventen, die ein Unternehmen gegründet haben, der gegründeten Unternehmen und des eingeworbenen Kapitals auf Platz 3 in Europa und Platz 14 weltweit ein. Und auf Platz 2 in Europa, was das von Frauen gegründeten Unternehmen eingeworbene Kapital betrifft.

BARCELONA, Spanien, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School belegt laut den PitchBook University Rankings 2026 in Europa den 3. Platz und weltweit den 14. Platz, gemessen an der Anzahl der MBA-Absolventen, die von Risikokapital finanzierte Unternehmen gegründet haben, an der Anzahl der gegründeten Unternehmen sowie an der Höhe des eingeworbenen Kapitals. Mit diesem Ergebnis erreicht die IESE ihre bislang beste Platzierung in diesem Ranking.

PitchBook ermittelte 391 Gründer, die einen MBA der IESE absolviert hatten und hinter 350 durch Risikokapital finanzierten Unternehmen standen, die im analysierten Zeitraum Kapital in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einwarben. Die IESE belegt sowohl hinsichtlich der Anzahl der gegründeten Unternehmen als auch hinsichtlich des von diesen Unternehmen eingeworbenen Kapitals den 3. Platz in Europa und den 14. Platz weltweit.

Die IESE schneidet bei den weiblichen MBA-Gründerinnen besonders gut ab und belegt gemessen an der Anzahl der Gründerinnen den 3. Platz in Europa und den 13. Platz weltweit. Gemessen am Kapital, das von Unternehmen aufgebracht wurde, die von ihren weiblichen MBA-Absolventinnen gegründet wurden, belegt die Hochschule den 2. Platz in Europa und den 11. Platz weltweit.

"Unternehmertum ist fest in der MBA-Ausbildung an der IESE verankert, doch unser Anspruch geht über die Gründung neuer Unternehmen hinaus: Wir möchten Unternehmer ausbilden, die verantwortungsbewusste, widerstandsfähige und beständige Unternehmen aufbauen", sagt Marc Badia, stellvertretender Dekan der IESE und stellvertretender Dekan für die MBA- und MiM-Studiengänge. "Diese Ergebnisse spiegeln den Ehrgeiz und die globale Reichweite unserer Absolventen wider: ihre Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu gewinnen, um ihre Unternehmen auszubauen und weltweit positive sowie nachhaltige Auswirkungen auf Menschen und die Gesellschaft zu erzielen."

Das jährliche Ranking von PitchBook analysiert die Gesamtzahl der Gründer, deren Unternehmen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 1. August 2026 eine Venture-Capital-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, und stützt sich dabei auf die weltweiten Daten von PitchBook zu Venture-Capital-Investitionen sowie auf den Bildungshintergrund von mehr als 222.000 Gründern.

Josemaria Siota, Executive Director des Entrepreneurship and Innovation Center der IESE, erklärt: "Unternehmer entstehen nicht allein im Hörsaal - sie entwickeln sich innerhalb eines Ökosystems. Kontakte zu anderen Innovatoren, Mentoren, Investoren und Unternehmen sind von großer Bedeutung, wenn Gründer den Weg von der Idee zum Aufbau und zur Finanzierung eines Unternehmens beschreiten. Aus diesem Grund verfügt die Hochschule über ein vernetztes Ökosystem, das unsere Studierenden, Absolventen und die Gesellschaft dabei unterstützt, Lösungen für eine bessere Zukunft zu entwickeln."

Über die IESE Business School

Die IESE Business School ist die Hochschule für Management und Wirtschaftswissenschaften der Universität Navarra. Mit Standorten in Barcelona, Madrid, München, New York und São Paulo bietet die IESE MBA-Programme, Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte sowie Vollzeit-Masterstudiengänge an, darunter den Master in Management (MiM) und den Master in Finance (MiF), die sich an ein internationales Publikum richten. Die 1958 gegründete IESE hat weltweit mehr als 60.000 Führungskräfte und Unternehmer ausgebildet. Die Hochschule ist bekannt für ihre innovative, diskussionsorientierte Lehrmethode, ihre globale Ausrichtung und ihren Schwerpunkt auf verantwortungsvolle Führung, mit dem Ziel, Führungskräfte heranzubilden, die einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf Organisationen und die Gesellschaft ausüben.

Kontakt: Comunicacion_IESE@iese.edu