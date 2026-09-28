EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.09.2026 / 12:00 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 25.9.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,

wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

Erwerb/Veräußerung von Finanz-/sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: U.S.A. 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 24.9.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der

Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören (7.A) Prozentanteile der

Stimmrechte, die die

Finanz-/sonstigen

Instrumente

repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der

Stimmrechte des

Emittenten Situation am

Tag der

Schwellenberührung

2,75 %

1,25 %

3,99 %

109 497 697 Situation in der

vorherigen Meldung

(sofern anwendbar)

3,95 %

1,00 %

4,96 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000831706 3 010 058 2,75 % Subsumme A 3 010 058 2,75 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte

die erworben werden

können

Prozentanteil der

Stimmrechte Securities Lent N/A N/A 1 075 629 0,98 % Subsumme B.1 1 075 629 0,98 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder

Cash Settlement Anzahl der

Stimmrechte Prozentanteil

der

Stimmrechte CFD N/A N/A Cash 288 997 0,26 % Subsumme B.2 288 997 0,26 %



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen

Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt

Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden

natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt

kontrolliert durch

Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige

Instrumente

(%) Total von

beiden (%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock

Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock

Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3 5 BlackRock

Financial

Management, Inc. 4 6 BlackRock

International

Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey

International

Holdings L.P. 6 8 BlackRock

Australia Holdco

Pty. Ltd. 7 9 BlackRock

Investment

Management

(Australia)

Limited 8 10 Trident Merger

LLC 3 11 BlackRock

Investment

Management,

LLC 10 12 BlackRock Holdco

3, LLC 7 13 BlackRock

Cayman 1 LP 12 14 BlackRock

Cayman West

Bay Finco

Limited 13 15 BlackRock

Cayman West

Bay IV Limited 14 16 BlackRock Group

Limited 15 17 BlackRock

Investment

Management

(UK) Limited 16 18 BlackRock

(Netherlands) B.V. 16 19 BlackRock Asset

Management

Deutschland AG 18 20 BlackRock

Advisors (UK)

Limited 16 21 BlackRock

Capital

Holdings, Inc. 5 22 BlackRock

Advisors, LLC 21

23 BlackRock

Canada

Holdings ULC

6

24 BlackRock

Asset

Management

Canada Limited

23 25 BlackRock Holdco

4, LLC 5 26 BlackRock

Holdco 6, LLC 25 27 BlackRock

Delaware

Holdings Inc. 26 28 BlackRock Fund

Advisors 27 29 BlackRock

Institutional

Trust Company,

National

Association 27 30 Amethyst

Intermediate LLC 11 31 Aperio Holdings

LLC 30 32 Aperio Group,

LLC 31 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock

Inc. unter 4 % lag. London am 25.9.2026



28.09.2026 CET/CEST

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