EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 25.9.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 24.9.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock
London am 25.9.2026
28.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2405828 28.09.2026 CET/CEST