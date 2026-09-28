Hamburg (ots) -In einem umfangreichen Prüfverfahren hat das Cloud Native Archive (CNA) der Hamburger nextevolution GmbH die Softwarebescheinigung nach Standard IDW PS 880 erhalten. Anwender erhalten damit eine von Wirtschaftsprüfern bestätigte Lösung für die rechtskonforme Archivierung, die den eigenen Prüf- und Nachweisaufwand deutlich reduziert und weitreichende Unabhängigkeit bei der Wahl von Infrastrukturen und Speicherzielen ermöglicht.Das nextevolution CNA ist ein Cloud-natives und Cloud-agnostisches Compliance-Archiv, das sowohl in Clouds als auch in lokalen Systemen (on-premises) sowie in hybriden Infrastrukturen arbeiten kann. Die geprüfte Lösung erfüllt die technischen Anforderungen an eine revisionssichere Archivierung, also Unveränderbarkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und geregelten Zugriff, und verbindet sie mit nativer Datensouveränität sowie weitreichenden Compliance-Funktionen.Der Schutz von Daten und Dokumenten sowie ihre Verwendung und Archivierung nach nationalen und europäischen Standards stellt Unternehmen vor eine große Herausforderung. Die fragile geopolitische Lage trägt dazu ebenso bei wie das massive Bestreben von internationalen Hyperscalern, private und sensible Daten von Anwendern abzuschöpfen und in ihren Systemen und AI-Modellen zu verwerten. Gleichzeitig stehen Unternehmen unter Druck, einen sicheren und rechtskonformen Umgang mit Daten gegenüber ihren Kunden, Investoren, dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit nachzuweisen.Anhand des Prüfstandards IDW-PS-880 wird bestätigt, dass archivierte Informationen im nextevolution CNA unveränderbar, vollständig und nachvollziehbar gespeichert werden. Die Prüfung wurde anhand von Beurteilungskriterien zur revisionssicheren Aufbewahrung sowie unter Berücksichtigung der GoBD-Anforderungen und der Löschpflichten durchgeführt und stellte die Angemessenheit der Programmfunktionen fest. Darüber hinaus wurde der gesamte Softwareentwicklungsprozess auditiert."Das Testat nimmt unseren Kunden einen großen Teil des eigenen Prüf- und Nachweisaufwands ab. Die Integrität der Software muss dadurch nicht in jedem Unternehmen neu belegt werden. Aber viel wichtiger ist die Kombination mit der nativen Datensouveränität des CNA. Sie ist es nämlich, die die Hoheit und Kontrolle von Unternehmen über ihr Intellectual Property sichert", sagt Michael Brünker, CTO von nextevolution. Außerdem schafft das CNA Unabhängigkeit von Lösungs-Providern und Hyperscalern. So kann es als verschlüsselte Instanz u.a. in Object Storages von Amazon (AWS), Microsoft (Azure) und Google (GCS), die für sich genommen keine revisionssichere Archivierung darstellen, sowie in europäischen Sovereign Clouds arbeiten - ohne jede strategische Abhängigkeit. Noch einen Schritt weiter gehen Unternehmen, indem sie zunehmend auf eigene Infrastrukturen umrüsten und das CNA zum Teil ihrer On-premises-Architektur machen.Dass es in vielen Unternehmen großen Nachholbedarf auf dem Weg zu Datensouveränität, Compliance und Revisionssicherheit gibt, liegt nach den Erfahrungen der nextevolution-Spezialisten vor allem an zwei Hürden: "Zunächst gibt es oft eine gewachsene Abhängigkeit von internationalen Hyperscalern, die trotz großer Sicherheitsversprechen in der Realität diametral entgegengesetzte Interessen verfolgen und sich im Übrigen immer dem US Cloud Act beugen müssten. Und zweitens ist die Migration der bisherigen Archivsysteme auf eine Cloud-native Lösungsarchitektur eine Herausforderung, mit der Unternehmen zu oft alleingelassen werden." sagt Florian Boldt, Produktmanager. Deshalb wird das nextevolution CNA standardmäßig mit einer eigenen anpassbaren Migrationsstrecke angeboten, auf deren Basis die Vollständigkeit und Unveränderbarkeit der transferierten Dokumente über den Systemwechsel hinweg nachvollziehbar gewahrt bleibt.Für interessierte Unternehmen bietet nextevolution das IDW-PS-880-testierte Cloud Native Archive im Rahmen eines allgemeinen Proofs of Concept zum Test an. Darüber hinaus sind tiefgreifende Beratungs-, Implementierungs- und Betriebs-Services verfügbar.Die nextevolution GmbH ist auf datensouveräne Datenlogistik- und Informationsmanagement-Lösungen für das Enterprise-Segment spezialisiert. Als strategischer Partner, Compliance-Spezialist, Anwendungsentwickler und Operations-Dienstleister begleitet nextevolution große und mittelständische Unternehmen und Organisationen sowie den Öffentlichen Sektor in allen Bereichen der digitalen Transformation. Schwerpunkt sind Governance- und Compliance-Use-Cases nach europäischen und/oder nationalen Standards Dabei setzt nextevolution auf progressive Technologien, datensouveräne AI-Integration und selbstbestimmte Innovationsstrategien für seine Kunden: nextevolution-Lösungen werden für On-premises-Szenarien ebenso angeboten wie für Cloud-Umgebungen und hybride Infrastrukturen. Der Schlüssel dazu sind Container-basierte Systeme und Applikationen, die über Technologien wie Kubernetes und OpenShift flexibel orchestriert werden. Hinzu kommt mit der eigenentwickelten NE.Databridge Service Engine eine leistungsfähige Plattform für unlimitierte individuelle Integrationen. nextevolution unterhält gemeinsam mit seinem Innovation Hub Deepshore eine Reihe strategischer Kooperationen, unter anderem mit IBM, dem IPAI-Inkubator für Künstliche Intelligenz, dem Zuse-Institut Berlin, dem DIN-Institut und der Cloud Native Computing Foundation. In Konzeption, Entwicklung, Implementierung und Betrieb von ECM-Systemen, Archivlösungen und Workflow-Anwendungen hat das Unternehmen eine mehr als 20-jährige Expertise. Neben dem Hauptsitz in Hamburg verfügt nextevolution über Standorte in Berlin und Heidelberg.+++ BEI DER ERSTELLUNG DIESES TEXTDOKUMENTS WURDEN KEINE GENERATIVEN SPRACHMODELLE VERWENDET. +++ KI-TOOLS KAMEN AUSSCHLIESSLICH IN DER INHALTLICHEN RECHERCHE ZUM EINSATZ +++Weitere Informationen: www.nextevolution.dePressekontakt:Pressebüro nextevolution GmbHc/o Jens Schrader - sense:ability communications GmbHAuguststraße 7510117 BerlinTelefon +49 30 24088579E-Mail: presse@sense-ability.deOriginal-Content von: nextevolution GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112878/6360318