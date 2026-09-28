Die SAP-Aktie hat nach einer kräftigen Erholung von Ende Juli bis Ende August zuletzt eine Seitwärtsbewegung eingeschlagen. Damit stellt sich für Anleger die Frage, ob die Luft raus ist oder es nach einer Pause weiter nach oben geht. Derweil könnte laut Unternehmensspitze eine neue Wachstumsphase begonnen haben. Was dahintersteckt und was das für die Aktie bedeutet. Klein setzt auf KI-Agenten SAP will seine besondere Stellung bei Unternehmenssoftware ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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