Technologiewerte geraten heute unter Druck, und der Auslöser ist ein einziger Medienbericht. Das Nachrichtenportal "The Information" berichtet, die chinesische Regierung könnte Unternehmen wie Alibaba oder Bytedance den Kauf neuer Nvidia-Chips des Typs RTX Pro 5500 erlauben. Was klingt wie eine Liberalisierung, befeuert genau das Gegenteil: Die Sorge, dass Chinas eigene KI-Hardware-Industrie dadurch geschwächt werden könnte, treibt die Kurse lokal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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