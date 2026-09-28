Oracle steht bei dem milliardenschweren Project Jupiter offenbar unter Druck. Der Konzern hat dem Projektentwickler eine Force-Majeure-Mitteilung geschickt, um sich finanziell abzusichern. Der Move zeigt ein grundlegendes Problem der KI-Branche. Unter dem Namen Project Jupiter soll im US-Bundesstaat New Mexico ein KI-Rechenzentrum entstehen, dessen Rechenleistung OpenAI zugute kommen soll. Das KI-Großprojekt gehört zur Stargate-Initiative der US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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