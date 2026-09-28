Wie immer im Herbst beginnen die Versicherer, ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr bekannt zu geben. Für 2027 macht die ERGO Vorsorge Lebensversicherung den Anfang - und erhöht die Verzinsung erneut. Alle Jahre wieder...geben die Lebensversicherer im Herbst ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr bekannt. Dieses Jahr kommt die erste Deklaration deutlich früher als im Vorjahr, und zwar von der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG. "Weil sich viele im Vorfeld der neuen geförderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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