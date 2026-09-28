Unterföhring (ots) -
Pokémon, Sneaker, Schneekugeln und Retro-Konsolen: Sammelleidenschaft kennt keine Grenzen. In "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge", ab Sonntag, 8. November, um 19 Uhr, tauchen Panagiota Petridou und Aaron Troschke in außergewöhnliche, skurrile und faszinierende Sammlerwelten ein. Getrennt voneinander besuchen sie leidenschaftliche Sammlerinnen und Sammler, entdecken ihre ganz persönlichen Schätze und stellen sich vor Ort verschiedenen Challenges. Zurück im Studio treten Panagiota und Aaron mit ihren jeweiligen Sammlerwelten in einem freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an - zum Mitstaunen, Mitfiebern und Mitraten. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt stellvertretend für "seinen" Sammler 3.000 Euro. Anime-Figuren vs. Funko Pops, Analog-Kameras vs. Dreamcast-Retro-Konsolen und Pokémon vs. Spielzeug. Wer beweist das bessere Gespür für außergewöhnliche Lieblingsstücke?
eBay ist Titelsponsor von "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" und begleitet die gesamte Staffel als exklusiver Werbepartner.
Produziert wird "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.
"Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" ab Sonntag, 8. November, um 19 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Michael Ulich
email: luisa.hollmann@seven.one / michael.ulich@seven.one
Photo Production & Editing
Sophie Brady
email: sophie.brady@seven.one
Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6360370
Pokémon, Sneaker, Schneekugeln und Retro-Konsolen: Sammelleidenschaft kennt keine Grenzen. In "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge", ab Sonntag, 8. November, um 19 Uhr, tauchen Panagiota Petridou und Aaron Troschke in außergewöhnliche, skurrile und faszinierende Sammlerwelten ein. Getrennt voneinander besuchen sie leidenschaftliche Sammlerinnen und Sammler, entdecken ihre ganz persönlichen Schätze und stellen sich vor Ort verschiedenen Challenges. Zurück im Studio treten Panagiota und Aaron mit ihren jeweiligen Sammlerwelten in einem freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an - zum Mitstaunen, Mitfiebern und Mitraten. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt stellvertretend für "seinen" Sammler 3.000 Euro. Anime-Figuren vs. Funko Pops, Analog-Kameras vs. Dreamcast-Retro-Konsolen und Pokémon vs. Spielzeug. Wer beweist das bessere Gespür für außergewöhnliche Lieblingsstücke?
eBay ist Titelsponsor von "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" und begleitet die gesamte Staffel als exklusiver Werbepartner.
Produziert wird "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.
"Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" ab Sonntag, 8. November, um 19 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Michael Ulich
email: luisa.hollmann@seven.one / michael.ulich@seven.one
Photo Production & Editing
Sophie Brady
email: sophie.brady@seven.one
Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6360370
© 2026 news aktuell