EQS Stimmrechtsmitteilung: Shelly Group SE

Shelly Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.09.2026 / 12:35 CET/CEST

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Information zur Beteiligung von Herrn Svetlin Todorov an der Shelly Group SE Sofia / München, 28. September 2026 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) (die "Gesellschaft") gibt gemäß den Anforderungen von Art. 148b des bulgarischen Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren (Public Offering of Securities Act, POSA) bekannt, dass sie die folgenden Mitteilungen erhalten hat: Von der Salisto Holdings LLC, einer Gesellschaft, über die Herr Svetlin Todorov, Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats der Shelly Group SE, die alleinige Kontrolle ausübt, gemäß Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Art. 145 POSA betreffend die Veräußerung (den Verkauf) von 917.523 Aktien der Shelly Group SE, die 5,053 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Shelly Group SE entsprechen. Von der SE 2026 A, einer vereinfachten Aktiengesellschaft mit einem Alleinaktionär (société par actions simplifiée à associé unique) nach dem Recht der Französischen Republik, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Nanterre, Frankreich, unter der Registernummer 109 183 798 R.C.S. Nanterre, gemäß Art. 145 POSA betreffend den Erwerb von 917.523 Aktien der Shelly Group SE, die 5,053 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Shelly Group SE entsprechen. Infolge des Verkaufs belaufen sich die von Herrn Svetlin Todorov kontrollierten Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft insgesamt auf 22,73 %, wovon Herr Svetlin Todorov 21,26 % direkt und 1,47 % indirekt über die Salisto Holdings LLC im Sinne von Art. 146 POSA hält. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.shelly.com .



Über die Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt. Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG ) notiert und in den SDAX einbezogen.



Kontakt Investor Relations Denitsa Stefanova-Georgieva

E-Mail: investors@shelly.com



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