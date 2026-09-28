Darmstadt (ots) -98 % der Grundschulkinder, die auf eine Sehhilfe angewiesen sind, tragen eine Brille - Kontaktlinsen spielen praktisch keine Rolle. Das zeigt eine von CooperVision initiierte Befragung, durchgeführt in Kooperation mit dem Verein Mehr Zeit für Kinder e.V. an 263 Grundschulen in Deutschland. Dabei könnten Kontaktlinsen gerade im Schulalltag eine sinnvolle Alternative vor allem für kurzsichtige Kinder sein: Sie bieten mehr Bewegungsfreiheit und reduzieren das Verletzungs- und Bruchrisiko, das mit einer Brille einhergehen kann.[1] Aber mehr noch: Es gibt sogar Kontaktlinsen, die das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bremsen können.[2],[3],[4]Wie relevant das Thema ist, zeigt sich im Schulalltag deutlich: Kurzsichtigkeit ist mit 88 % die häufigste Sehauffälligkeit, die die befragten Lehrkräfte beobachten. Dennoch verfügen 71 % der befragten Grundschulen über keine festen Abläufe zum Thema Augengesundheit - ein klares Zeichen dafür, dass es an einer strukturierten Auseinandersetzung mit einem Thema fehlt, das angesichts zunehmender Kurzsichtigkeit bei Kindern stetig an Bedeutung gewinnt.[5]Brille dominiert, Kontaktlinsen kaum im BewusstseinDarüber hinaus sehen Lehrkräfte, dass eine Brille im Schulalltag durchaus an ihre Grenzen stoßen kann. Insbesondere im Sportunterricht berichten 63 % der befragten Lehrkräfte von Sorgen vor einer Beschädigung der Sehhilfe, und 53 % gaben Unsicherheiten der Kinder bei Ballspielen an. In 43 % der an der Umfrage beteiligten Schulen nehmen die Kinder teilweise ohne ihre Brille am Sportunterricht teil - mit allen Risiken, die mit der fehlenden Sehkorrektion einhergehen. Dabei könnten Kontaktlinsen eine geeignete Alternative sein.Trotz der beschriebenen Beeinträchtigungen bzw. Risiken für die Kinder begegnen viele der Lehrkräfte dem Thema Kontaktlinsen mit Zurückhaltung: Nur 14 % bewerten den Einsatz von Kontaktlinsen positiv, während jeweils rund 28 % neutral beziehungsweise zurückhaltend eingestellt sind und weitere 27 % unsicher. Als Gründe nennen die Befragten unter anderem fehlende Erfahrungswerte und mangelndes Wissen, Zweifel am selbstständigen Umgang der Kinder mit Kontaktlinsen sowie Bedenken bezüglich der Hygiene.Hoher Bedarf an AufklärungDiese Zurückhaltung ist offenbar Ausdruck einer recht weit verbreiteten Unkenntnis, denn das Interesse an Aufklärung ist groß: 67 % der Lehrkräfte wünschen sich mehr Informationsangebote zur Früherkennung von Kurzsichtigkeit im Schulalltag. 73 % würden sowohl Experimentier- und Mitmachmaterial als auch eine kurze Handreichung für Lehrkräfte hilfreich finden.CooperVision setzt auf AufklärungDie Ergebnisse machen deutlich: Es fehlt nicht an Offenheit, sondern an Informationen. Entgegen der Annahme vieler Eltern und Lehrkräfte sind Kontaktlinsen für viele kurzsichtige Kinder eine sichere[6] und alltagstaugliche Option, um scharf zu sehen und unbeschwert am Schulalltag teilnehmen zu können. Studien zeigen, dass Kinder bereits im jungen Alter schon mit Kontaktlinsen umgehen können.[7] So kann zum Beispiel die MyDay MiSight 1 day mit der ActivControl Technology, die speziell für Kinder entwickelt wurde, neben der Korrektion der Kurzsichtigkeit auch deren Zunahme hemmen[2],[4],[8]Mit der Kampagne "Sehen ist Lernen" möchte CooperVision Lehrkräfte und Eltern für den engen Zusammenhang zwischen gutem Sehen und schulischem Lernerfolg sensibilisieren - und gleichzeitig über das Thema Kurzsichtigkeit bei Kindern sowie die Möglichkeiten von Kontaktlinsen im Kindesalter aufklären.Über CooperVisionCooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (NASDAQ:COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment an Einmalkontaktlinsen, Zwei-Wochen-Kontaktlinsen und weichen Monatslinsen, die sich durch modernste Materialien und Technologien auszeichnen, sowie hochwertige formstabile, sauerstoffdurchlässige Orthokeratologie-Kontaktlinsen und Sklerallinsen. CooperVision ist seiner langen Tradition verpflichtet, sich erfolgreich den schwierigsten Herausforderungen aus dem Bereich Fehlsichtigkeit zu stellen, wie z. B. dem Astigmatismus, der Presbyopie, der juvenilen Myopie und der stark unregelmäßigen Hornhaut und bietet das umfangreichste Sortiment an sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen im Markt.Mit innovativen Produkten und zielgerichteter Unterstützung der Kontaktlinsenspezialisten zeichnet sich CooperVision durch eine moderne Marktpräsenz aus und bietet bedeutende Vorteile für Anpasser und Kontaktlinsenträger. Weitere Infos finden Sie unter www.coopervision.de.Über CooperCompaniesCooperCompanies ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NASDAAQ:COO) notiert ist. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.CooperVision bringt eine erfrischende Perspektive in die Augenheilkunde ein und engagiert sich für die Entwicklung einer breiten Palette hochwertiger Produkte für Kontaktlinsenträger sowie für die gezielte Unterstützung von Kontaktlinsenspezialisten.CooperSurgical hat sich verpflichtet, die Gesundheit von Frauen, Babys und Familien mit Hilfe seines breit gefächerten Produktportfolios und Dienstleistungen, die sich vor allem auf medizinische Geräte, Fruchtbarkeit und Genomik konzentrieren, zu fördern.Cooper hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.Kontaktlinsen sind medizinische Produkte und unterliegen dem Medizinproduktegesetz der jeweiligen Länder und der Europäischen Union.Quellen:[1] Rah M J et al. Vision specific quality of life of pediatric contact lens wearers. Optom Vis Sci. 2010; 87(8): 560-6.[2] Chamberlain, P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. OVS 2019; 96(8): 556-567.[3] CooperVision Datenbestand, 2025. Prospektive, einwöchige, doppelt verblindete, bilaterale Studie mit MyDay MiSight 1 day. N=32 Probanden im Alter von 8 bis 18 Jahren.[4] CooperVision Datenbestand, 2025[5] Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.][6] Bullimore MA, et al. Incidence of Corneal Adverse Events in Children Wearing Soft Contact Lenses. Eye Contact Lens. 2023 May 1;49(5):204-211[7] Lumb E, et al. Six years of wearer experience in children participating in a myopia control study of MiSight 1 day. CLAE 2023; 46(4): 101849.[8] Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2021; 62(8): 2333.Pressekontakt:Kerrin MartinenPublic RelationsRothenburg & Partner GmbHE-Mail: martinen@rothenburg-pr.deTelefon: +49 40 889 10 80Herr Dr. Ole RoßbachHead of Marketing & Professional Affairs (DACH)E-Mail: orossbach@coopervision.deTelefon: +49 6071 305-265Original-Content von: CooperVision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172991/6360400