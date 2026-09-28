Berlin (ots) -Mit dem Seminar "Zukünfte entwerfen - Visionen, Werte, Wandel" eröffnet die Universität Witten/Herdecke einen kreativen und zugleich reflektierten Raum, in dem Studierende die Zukunft nicht nur denken, sondern aktiv mitgestalten können. Dafür erhält sie vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats September.Die Hochschulperle des Monats September zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an den Kurs "Zukünfte entwerfen - Visionen, Werte, Wandel" der Universität Witten/Herdecke. Im Mittelpunkt des Seminars steht die Auseinandersetzung mit den Fragen: Wie wird unsere Welt in 10, 20 und 50 Jahren aussehen? Welche Rolle spielen beispielsweise Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Klimawandel und gesellschaftliche Veränderungen für unser zukünftiges Zusammenleben? Und vor allem: Wer gestaltet diese Zukunft eigentlich?Bei den Entwürfen möglicher Zukunftsszenarien vertiefen die Teilnehmenden zentrale Zukunftskompetenzen, wie Urteilsvermögen, ethisches Bewusstsein oder kritisches Denken und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Gemeinsam werden aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel und Künstliche Intelligenz betrachtet und hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft diskutiert. Mithilfe von Methoden, die mit realitätsnahen Beispielen anwendungsorientierte Lösungen erproben, entwickeln die Teilnehmenden unterschiedliche Zukunftsbilder und erkunden, wie sich Lebenswelten in den kommenden Jahrzehnten verändern könnten. Dabei geht es nicht nur um Prognosen, sondern vor allem um die kritische Frage, welche Werte und Entscheidungen die Zukunft prägen und wie unser heutiges Handeln die Welt von morgen beeinflusst.Das Seminar, vom Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen und der Juniorprofessur für Digital Health, bietet einen geschützten Denk- und Experimentierraum für die Auseinandersetzung mit ethischen, gesellschaftlichen und technologischen Dimensionen und für die Entwicklung eigener Vorstellungen einer lebenswerten Zukunft. Besonders ist die Verbindung aus analytischer Reflexion und kreativer Praxis. Zukunft wird nicht nur diskutiert, sondern erfahrbar gemacht. Das Angebot verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit persönlicher Reflexion und lädt dazu ein, neue Blickwinkel auf die Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahrzehnte zu entwickeln.Mit "Zukünfte entwerfen - Visionen, Werte, Wandel" schafft die Universität Witten/Herdecke einen Ort, an dem Zukunft nicht als etwas Unvermeidbares verstanden wird, sondern als gestaltbarer Prozess. Das Seminar ermutigt dazu, Unsicherheiten produktiv zu begegnen, Perspektivenvielfalt auszuhalten und eigene Handlungsspielräume zu erkennen, um dadurch die Zukunft gemeinsam zu denken und aktiv zu gestalten."Besonders überzeugt hat uns die gelungene Verbindung aus Zukunftsreflexion, kreativer Szenarioarbeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Der Kurs stärkt zentrale Future Skills wie kritisches Denken, Perspektivwechsel und transformative Gestaltungskompetenz", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats September an die Universität Witten/Herdecke zu vergeben.Weitere Informationen zu dem Kurs "Zukünfte entwerfen - Visionen, Werte, Wandel"der Universität Witten/Herdecke finden Sie unter: https://meine-uwh.de/seminare/detail/zukuenfte-entwerfen-visionen-werte-wandelHochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deUniversität Witten/HerdeckeJulia NitscheLehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen/Fakultät fürGesundheitT 02302 926-78625julia.nitsche@uni-wh.dehttps://www.uni-wh.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6360420