In den vergangenen Monaten sorgten Powerbanks für Zwischenfälle an Bord von Flugzeugen. Die lassen sich jedoch einfach vermeiden. Welche Regeln für den Transport im Flieger gelten - und wie man erkennt, ob eine Powerbank kaputt sein könnte. Was für ein Schreckensszenario mit Flammen, Rauch und Hitze: In einem Flugzeug gerät eine Powerbank in Brand. Zum Glück können die Flugbegleiter das Gerät in einem feuerfesten Behälter sichern. Das Flugzeug mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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