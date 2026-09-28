München (ots) -Seit Jahren ist Charlotte Link die erfolgreichste Krimi-Autorin Deutschlands. Wie schafft sie es, mit ihren psychologischen Thrillern ein Millionenpublikum zu begeistern? Sie hat selbst große Krisen durchlebt - und lotet nun die Seelentiefen von Opfern und Tätern aus. Ihre Ermittlerinnen und Helden kommen aus dem Alltag, sind nahbar, verletzlich und doch kraftvoll und damit Vorbilder für viele Menschen. Die Dokumentation "Charlotte Link - Meisterin des Thrills" ist am 7. Oktober um 23.30 Uhr im BR Fernsehen zu sehen und schon jetzt in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/queens-of-crime-charlotte-link-meisterin-des-thrills/Y3JpZDovL2FydGUudHYvc2hvdy8xMjEzODQtMDAwLUE) verfügbar.Charlotte Link ist seit langem die erfolgreichste Krimi-Autorin Deutschlands. Ihre Bücher erreichen Millionenauflagen, werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und für das Fernsehen verfilmt. Wer ist die Frau hinter den Bestsellern? Und wie fesselt sie ihr Publikum, so dass viele Menschen ihre Bücher nicht mehr aus der Hand legen können?Die BR-Dokumentation "Charlotte Link - Meisterin des Thrills", die in Zusammenarbeit mit ARTE entstanden ist, begleitet die Autorin nach Frankreich, wo sie ihre Ferien verbringt und sich Inspirationen für ihre Krimis holt, und besucht sie in ihrem Haus in Bayern. Sie verfolgt die Geschichte von Charlotte Link, die mit 16 Jahren zu schreiben begann und bereits mit Anfang 20 mehrere historische Romane veröffentlichte. Als junge Frau musste sie mit zahlreichen Vorurteilen kämpfen - und erarbeitete sich mit viel Fleiß und Disziplin ihre große Karriere.Die Auseinandersetzung mit Schmerz und Leid ist zentral für Charlotte Links Schreiben: Ihr persönlichstes Buch widmete sie ihrer Schwester, die mit knapp 46 Jahren an Krebs starb. Gemeinsam engagierten sich die beiden seit ihrer Jugend im Tierschutz. Bei ihrem Besuch in einer Auffangstation für Hunde, Katzen und Pferde in Polen wird deutlich: Empathie und Intuition sind die wichtigsten Eigenschaften - für die Schriftstellerin Charlotte Link ebenso wie für ihre Hauptfigur, die Ermittlerin Kate Linville. In ihren Krimis schaut Charlotte Link hinter die Fassaden, in die Seelen von Opfern, Tätern oder Mitwissern, und gerade dieses tiefe Verständnis fasziniert ihre Leserinnen und Leser. In der Dokumentation "Charlotte Link - Meisterin des Thrills" erzählt die Autorin ganz offen über ihr Schreiben, wie sie ihre Motive und Figuren findet und wie sie mit dem Thema Gewalt umgeht.Pressekontakt:BR-PressestelleSonja ChristleinE-Mail: sonja.christlein@br.deTel. +49 (0)89 5900-10576Miriam ZerbelE-Mail: miriam.zerbel@br.deTel. +49 (0)89 5900-10581www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6360433