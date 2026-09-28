Leipzig (ots) -André Berthold übernimmt zum 1. Oktober 2026 die Leitung des ARD-Studios Prag. Der 41-jährige Journalist arbeitete zuletzt als Reporter und Chef vom Dienst für "MDR Aktuell" und das "ARD-Mittagsmagazin". Zudem berichtete er bereits zeitweise als Korrespondent aus der tschechischen Hauptstadt.Berthold folgt auf Danko Handrick, der insgesamt 15 Jahre lang aus Prag über Tschechien und die Slowakei berichtet hat (2008 bis 2014 sowie 2019 bis 2026). Künftig wird er für die MDR-Chefredaktion tätig sein und die Kolleginnen und Kollegen im "ARD-Mittagsmagazin" unterstützen.Christin Bohmann, MDR-Chefredakteurin:"Danko Handrick hat das ARD-Studio Prag über viele Jahre mit einer unverkennbaren Handschrift geprägt: mit seinem besonderen Gespür für Geschichten, seiner klaren journalistischen Haltung und seiner Fähigkeit, Menschen über Grenzen, Perspektiven und Themen hinweg zusammenzubringen. Seine Reportagen haben die Menschen sichtbar gemacht, Verständnis ermöglicht und Brücken gebaut. Dafür gebührt ihm großer Dank und höchste Anerkennung. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass mit André Berthold ein so profilierter Kollege die Leitung des Studios übernimmt. Er ist in der ARD hervorragend vernetzt, denkt unsere Formate nach vorn und bringt die Erfahrung und Energie mit, das Studio Prag crossmedial weiterzuentwickeln und in eine starke nächste Phase zu führen. Damit ist das Studio Prag auch für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt."Danko Handrick, bisheriger Leiter ARD-Studio Prag:"Am meisten Spaß haben mir oft die kleinen Geschichten gemacht, die doch so viel über das Land erzählen. Und natürlich werde ich Interviews wie die mit Václav Havel oder Karel Gott nie vergessen. Vor allem aber wird mir unser schlagkräftiges Team im ARD-Studio Prag fehlen. Wir sind nur wenige - und konnten gemeinsam unglaublich viel bewegen."André Berthold, neuer Leiter ARD-Studio Prag:"Bei meinen bisherigen Einsätzen hier im ARD-Studio Prag waren es immer aufregende Wochen - 'Fliegende Autos' in Bratislava, Johnny Depp in Karlsbad und beim Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war ich in der Grenzregion und habe berichtet. Allein das zeigt, wie vielfältig das Berichtsgebiet ist. Und genau auf diese Vielfalt freue ich mich. Außerdem weiß ich, dass es im Studio ein eingespieltes Team gibt, das mir den Wechsel vom 'ARD-Mittagsmagazin' hin zur Korrespondentenstelle in Prag einfach machen wird."Das ARD-Studio in Prag ist eines der ältesten Auslandsstudios der ARD. Seit mehr als 60 Jahren berichten Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der "Goldenen Stadt" (https://www.mdr.de/presse/hinreisend-danko-handrick-zeigt-sein-prag-100.html) über das Geschehen in der Tschechischen Republik und der Slowakei.Tschechien ist kulturell, wirtschaftlich und historisch eng mit Deutschland verbunden. Korrespondentinnen und Korrespondenten von ARD und Deutschlandradio berichteten sowohl 1968 über die Niederschlagung des "Prager Frühlings" durch die einmarschierenden Truppen des Warschauer Pakts als auch 1989 über die historischen Worte von Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag.Seit 1993 ist der Mitteldeutsche Rundfunk vor Ort in Prag vertreten. Bis 2008 teilte sich der MDR die Verantwortung für die Fernsehberichterstattung mit dem Hessischen Rundfunk. Die Hörfunkberichterstattung realisiert das Deutschlandradio für die ARD.2025 übernahm der Mitteldeutsche Rundfunk die alleinige Federführung des Auslandsstudios, Deutschlandradio ist weiterhin Kooperationspartner am Standort. Für das Studio arbeiten Korrespondentin Marianne Allweiß, André Berthold sowie fünf Ortskräfte.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6360480