Münster (ots) -Neue Lotterie, eigene Show und erster Auftritt für ein Herzensprojekt aus Nordrhein-Westfalen: Mit "Local Hero Bingo!" hat WestLotto nicht nur ein neues Produkt für NRW auf den Weg gebracht, sondern dafür gemeinsam mit RTL Studios auch ein völlig neues Showformat entwickelt, das von Amiaz Habtu moderiert wird. Gestern wurden in der "Local Hero Bingo!-Show" bei RTL+ und YouTube erstmals die Gewinnzahlen präsentiert und eine ehrenamtliche Initiative vorgestellt.Aktuelle GewinnzahlenDie ersten für "Local Hero Bingo!" gezogenen Gewinnzahlen lauten: B1, B3, B4, B7, B9, I20, I22, I25, I27, I35, N41, N43, N48, N51, N52, G58, G59, G61, G68, G71, O74, O75, O76, O81 und O83. Im Mittelpunkt steht neben den Gewinnzahlen auch ehrenamtliches Engagement. So traten Petra und Lars für ihren Verein "Tierschutz mit Herz" aus Köln-Rösrath in zwei Quizrunden miteinander an. Insgesamt erspielten sie 6.000 Euro und können nun endlich die Erneuerung der Zaunanlage ihrer Hundewiese realisieren.EinblickAußenreporterin Luisa Charlotte Schulz hatte das Projekt vorgestellt, für das sich die beiden engagieren und Einblick in ihre Arbeit gegeben. Damit wird deutlich, um was es bei der "Local Hero Bingo!-Show" geht: Unterhaltung mit Mehrwert zu verbinden und Menschen sichtbar zu machen, die sich in Nordrhein-Westfalen für die Gemeinschaft engagieren.UnterstützungMit der Kombination aus Lotterie, Quizshow und Unterstützung lokaler Projekte über die Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH beschreitet WestLotto neue Wege. "Local Hero Bingo!" rückt engagierte Menschen und Initiativen aus Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt und bietet ihnen die Chance auf zusätzliche Förderung.FünferreiheSo funktioniert "Local Hero Bingo!": Jedes Los enthält ein 5x5-Spielfeld mit 25 Zufallszahlen. Stimmen die wöchentlich gezogenen Gewinnzahlen aus dem Bereich 1 bis 90 mit denen auf dem eigenen Los überein, werden die entsprechenden Felder markiert. Gewinne sind mit einer, zwei und drei Fünferreihen möglich (Einfach, Zweifach- und Dreifach-Bingo!). Diese können waagerecht, senkrecht oder diagonal verlaufen. Wer drei vollständige Reihen erreicht, knackt den Jackpot, der bis auf drei Millionen Euro anwachsen kann (Chance 1:1,2 Mio.). Lose sind in den rund 3.000 WestLotto-Annahmestellen sowie auf westlotto.de und über die WestLotto-App erhältlich. Ein Einzellos kostet 3,50 Euro inklusive 0,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Annahmeschluss ist jeweils samstags um 18 Uhr.- Die "Local Hero Bingo!-Show" ist sonntags ab 18 Uhr kostenlos und ohne Registrierung bei RTL+ und YouTube zu sehen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGBodo KemperTel.: 0251-7006-1939E-Mail: bodo.kemper@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6360494