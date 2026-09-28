"Polygraph+" heißt das Entwicklungsprogramm, das die US-Regierung auf den Weg bringen will. Dabei soll KI die Zuverlässigkeit der umstrittenen Lügendetektoren verbessern. Doch Expert:innen sind skeptisch. Der Einsatz von Lügendetektoren ist umstritten. Expert:innen sehen die Ergebnisse als unzuverlässig an. Dennoch kommen sie in den USA zum Einsatz. Doch die US-Regierung will laut einemÂ Haushaltsantrag des VerteidigungsministeriumsÂ in den nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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