München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Elif Eralp (Die Linke, Bürgermeisterkandidatin)
Claudia Major (Sicherheitsexpertin)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Antisemitismusvorwürfe und Enteignungspläne - wofür steht die Berliner Linke?
Im Studio: die Bürgermeisterkandidatin und stellvertretende Landesvorsitzende Elif Eralp (Die Linke).
Gespräche mit Russland und ukrainische Angriffe auf Moskau
Darüber sprechen die Expertin für Militär- und Sicherheitspolitik, Claudia Major, und der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6360524
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Elif Eralp (Die Linke, Bürgermeisterkandidatin)
Claudia Major (Sicherheitsexpertin)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Antisemitismusvorwürfe und Enteignungspläne - wofür steht die Berliner Linke?
Im Studio: die Bürgermeisterkandidatin und stellvertretende Landesvorsitzende Elif Eralp (Die Linke).
Gespräche mit Russland und ukrainische Angriffe auf Moskau
Darüber sprechen die Expertin für Militär- und Sicherheitspolitik, Claudia Major, und der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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