Remagen (ots) -
Es ist wieder soweit: Der Pro Campus-Presse Award geht in die nächste Runde. Ab sofort können sich deutschsprachige Studierenden-Redaktionen mit ihren Print-Produkten aus 2026 bewerben. Über www.procampuspresse.de geht es zur Ausschreibung.
Die Jury tagt im Frühjahr 2027. Das Preisgeld von insgesamt 5000.- Euro sowie die professionelle Blattkritiken, die mit zum Gewinn gehören, sollen die Redaktionen in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.
2025 gingen die drei ersten Plätze an Redaktionen aus Bamberg, Jena und Innsbruck.
Mitglieder der Jury sind: Christoph Farkas (Chefredakteur bei ZEIT Campus), Robert Hofmann (Freier Journalist), Jörg Howe (PR-Berater und Journalist) Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Katharina Junge (Leiterin CEO- und Interne Kommunikation, DB) Martina Kix (Ressort Meinung, Spiegel), Georg Meck (Chefredakteur Focus), Philipp von Mettenheim (VON HAVE FEY Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, DHL Group), Ulric Papendick (Direktor Kölner Journalistenschule), Aycha Riffi (Leitung Grimme-Akademie), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen), Oliver Wurm (Oliver Wurm Medienbüro) sowie ein/e Vertreter/in der Vorjahresgewinner-Redaktion.
Die Intitative Pro Campus-Presse unterstützt und fördert seit 22 Jahren Zeitungen und Zeitschriften, die von Studierenden für Studierende publiziert werden.
Pressekontakt:
Pressekontakt:
Katharina Skibowski
+49 (0) 2228 931 121
+49 (0) 2228 931 135
info@procampuspresse.de
Original-Content von: Pro Campus-Presse, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119440/6360535
Es ist wieder soweit: Der Pro Campus-Presse Award geht in die nächste Runde. Ab sofort können sich deutschsprachige Studierenden-Redaktionen mit ihren Print-Produkten aus 2026 bewerben. Über www.procampuspresse.de geht es zur Ausschreibung.
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2025 gingen die drei ersten Plätze an Redaktionen aus Bamberg, Jena und Innsbruck.
Mitglieder der Jury sind: Christoph Farkas (Chefredakteur bei ZEIT Campus), Robert Hofmann (Freier Journalist), Jörg Howe (PR-Berater und Journalist) Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Katharina Junge (Leiterin CEO- und Interne Kommunikation, DB) Martina Kix (Ressort Meinung, Spiegel), Georg Meck (Chefredakteur Focus), Philipp von Mettenheim (VON HAVE FEY Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, DHL Group), Ulric Papendick (Direktor Kölner Journalistenschule), Aycha Riffi (Leitung Grimme-Akademie), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen), Oliver Wurm (Oliver Wurm Medienbüro) sowie ein/e Vertreter/in der Vorjahresgewinner-Redaktion.
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