ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Stone zeigte sich am Freitag verwundert über die negative Anlegerreaktion auf das Interesse der Briten an US-Schieferöl-Assets. Er hält zwar das Timing für verfrüht, hält die Vorkommen aber grundsätzlich für eine sinnvolle Portfolioergänzung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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