Die Aktie von Almonty Industries hat am Freitag mit einem Kursanstieg von über +10% ein Ausrufezeichen gesetzt. Für Anleger stellt sich die Frage, ob es sich dabei nur um einen technischen Rebound nach dem vorherigen Abverkauf handelte oder es nun tatsächlich zum erhofften Turnaround beim US-Wolframhersteller kommt. Sangdong wird zum entscheidenden Faktor Fundamental hat Almonty einen wichtigen Meilenstein erreicht. Für die Aufbereitungs- und Brecheranlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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