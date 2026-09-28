Wer häufig reist, gern gut essen geht und seine Ausgaben bewusst steuert, kann aus der American Express Platinum Card viel herausholen. Ob die Vorteile das Jahresentgelt von 720 Euro tatsächlich rechtfertigen, liest du hier. Was du für 720 Euro Jahresentgelt bekommst Die American Express Platinum Card kostet 720 Euro pro Jahr. Das ist kein Betrag, den du allein für Metalldesign und Prestige zahlen solltest. Es kommt darauf an, was du persönlich aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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