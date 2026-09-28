Mit einem Kursverlust von knapp über -1% hält die Boeing-Aktie am Montagmorgen die rote Laterne im Dow Jones Industrial-Index in der Hand. Gibt es denn schlechte Nachrichten vom US-Flugzeugbauer und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Schon wieder ein Software-Problem Es ist in der Tat eine schlechte Nachricht, mit der Boeing zum Wochenbeginn die Börsen konfrontiert. Ein weiteres Mal hat der Flugzeughersteller mit einem Software-Problem bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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