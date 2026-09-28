Erst vor kurzem sorgte OpenAI-Chef Sam Altman mit der Ankündigung für Aufsehen, den Börsengang seines Unternehmens auf kommendes Jahr zu verschieben. Doch nun scheint das IPO von OpenAI immer mehr ins Wanken zu geraten. Grund sind zahlreiche Sicherheitsvorfälle in den letzten Wochen. Was hat es damit auf sich und wie gefährlich sind sie wirklich für den Börsengang? Immer mehr Sicherheitsvorfälle Es ist schon eine Meldung wert, wenn OpenAI bekanntgibt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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