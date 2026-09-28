Nach einem Cyberangriff auf den Lebensmittel-Lieferdienst Flink halten sich die Täter:innen offenbar nicht nur an das Unternehmen. Sie versuchen auch, die Kund:innen direkt zu erpressen. Warum die Masche neu ist und was Kund:innen tun können. Nach einem Cyberangriff auf den Schnelllieferdienst Flink haben Kriminelle offenbar persönliche Daten von Kund:innen und Mitarbeitenden erbeutet. Ungewöhnlich ist aber vor allem, was danach passiert: Weil der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n