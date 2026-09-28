Leverkusen (ots) -Feuchte Kellerwände oder sogar Wasser im Keller stellen Eigentümer vor eine grundlegende Frage: Lässt sich die Wand von innen abdichten, oder wird sie von außen freigelegt? Beide Wege sind grundsätzlich gleichwertig. Welche Faktoren über das passende Verfahren entscheiden, erfahren Sie hier.Feuchtigkeit im Keller bleibt häufig lange unbemerkt. Regale, Schränke oder eingelagerte Gegenstände verdecken Teile der Wände, sodass mitunter zunächst nur ein muffiger Geruch darauf hindeutet, dass etwas nicht stimmt. In anderen Fällen ist das Problem dagegen kaum zu übersehen: Nach starkem Regen dringt Wasser in den Keller ein, bildet Pfützen oder setzt Teile des Raums unter Wasser. Spätestens dann wünschen sich Eigentümer eine schnelle und dauerhafte Lösung, und es stellt sich die Frage, ob von innen oder von außen abgedichtet werden sollte. Eine Antwort allein anhand der betroffenen Stelle wäre jedoch vorschnell, denn Feuchtigkeit kann auf unterschiedlichen Wegen ins Mauerwerk gelangen oder dort entstehen.Bevor über eine Abdichtung entschieden wird, muss deshalb zunächst geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt und wie sie sich im Gebäude auswirkt. Darauf richtet die SAG Mauertrockenlegung GmbH aus Leverkusen ihre Vorgehensweise aus. Das Fachunternehmen ist auf Mauertrockenlegung und die Abdichtung feuchter und nasser Wände spezialisiert und führt Einsätze in ganz Nordrhein-Westfalen durch. Vor einer Sanierung untersucht das Team den vorhandenen Schaden und bezieht die baulichen Gegebenheiten vor Ort in die Beurteilung ein. Dabei steht nicht eine bestimmte Methode im Vordergrund, sondern die Frage, welche Vorgehensweise zum jeweiligen Gebäude und zum festgestellten Feuchtigkeitsproblem passt.Vor der Abdichtung steht die genaue SpurensucheZeigt sich Feuchtigkeit an einer Kellerwand oder steht Wasser im Keller, beginnt die Ursachenklärung mit einer genauen Untersuchung des Gebäudes. Das Team der SAG Mauertrockenlegung GmbH betrachtet dabei nicht nur die betroffene Wand, sondern auch die Entwicklung des Schadens und die Geschichte des Gebäudes. Salzausblühungen, Schimmel, feuchte Flecken oder Putzabplatzungen können ebenso wichtige Hinweise liefern wie das Alter des Gebäudes, frühere Sanierungs- oder Abdichtungsmaßnahmen und der Zeitpunkt, seit dem die Veränderungen auftreten. Auch das Wetter spielt eine Rolle: Verstärkt sich die Feuchtigkeit beispielsweise nach längerem Regen oder Starkregen, kann das Rückschlüsse auf die Ursache zulassen. Entscheidend ist das Zusammenspiel dieser Beobachtungen, denn ein ähnliches Schadensbild kann auf unterschiedliche Feuchtigkeitsquellen zurückgehen.Ein besonders deutliches Schadensbild ist drückendes Wasser, kurz Druckwasser. Es entsteht, wenn Wasser von außen gegen die Kellerwände drückt und über Schwachstellen in der Bausubstanz eindringt, etwa wenn der Grundwasserspiegel nach starken Regenfällen ansteigt. Schon feine Risse im Mauerwerk, im Fundament oder in den Fugen können genügen, damit sich im Keller Pfützen bilden oder Wasser in den Raum läuft. Das kann auch Gebäude treffen, in denen es zuvor nie Probleme gab.Ergänzend führt das Team Feuchtigkeitsmessungen durch und wertet weitere Messwerte aus. So lässt sich genauer unterscheiden, ob beispielsweise Kondensatfeuchte, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes beziehungsweise eindringendes Wasser für den Schaden verantwortlich ist. Diese Unterscheidung ist wichtig für das weitere Vorgehen, denn sie entscheidet darüber, welches Verfahren infrage kommt und wo es ansetzen muss. Die Schadensanalyse vor Ort bietet das Unternehmen kostenfrei an, sodass Eigentümer zunächst Klarheit über die Ursache gewinnen, bevor sie über Maßnahmen entscheiden.Kellerabdichtung von innen: Ein vollwertiges und bewährtes Verfahren ohne AusschachtenDie Kellerabdichtung von innen ist ein eigenständiges Verfahren und technisch in den meisten Fällen möglich. Ihr grundlegender Vorteil: Das Team arbeitet von der Raumseite aus, die Kellerwand muss nicht freigelegt werden. Garten, Terrasse, Einfahrt oder angrenzende Flächen bleiben unberührt, und die Erdarbeiten einer Außenabdichtung entfallen. Besonders deutlich wird dieser Vorteil, wenn die Außenseite der Wand ohnehin schwer erreichbar ist: bei einem Reihenhaus oder auf einem eng bebauten Grundstück, wenn Nachbarbebauung oder eine Garage den Zugang versperren, bei einer fertiggestellten Terrasse, die sonst aufgenommen und wiederhergestellt werden müsste, oder wenn unmittelbar ein öffentlicher Gehweg an die Wand grenzt.Auch bei drückendem Wasser ist je nach Schadensbild eine Abdichtung von innen möglich. Dabei werden Risse und Schwachstellen per Druckinjektion gezielt verfüllt, bei Bedarf ergänzt durch weitere Maßnahmen wie eine Dichtschlämme. Wie jedes Verfahren erfordert auch die Innenabdichtung Eingriffe am Gebäude, nur eben auf der Raumseite. Wurde ein betroffener Bereich erst kürzlich renoviert, müssten unter Umständen Fliesen oder andere Oberflächen wieder entfernt oder beschädigt werden. Je nach Schadensbild können zudem alte Putzschichten abgetragen und erneuert werden. Diese Punkte fließen in die Entscheidung ebenso ein wie die Erdarbeiten bei einer Abdichtung von außen.Injektionstechnik: Abdichtung direkt im MauerwerkZu den wichtigsten Innenverfahren zählt die Injektionstechnik: Das Fachteam bringt Bohrungen in das Mauerwerk ein und führt darüber ein flüssiges Abdichtungsmittel in poröse Bereiche der Wand. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu einer reinen Oberflächenabdichtung. Während diese vor allem die Raumseite der Wand schützt, wirkt die Injektion direkt im Mauerwerk und unterbricht dort die Feuchtigkeitsaufnahme. Welche Form der Injektion zum Einsatz kommt, hängt davon ab, woher die Feuchtigkeit stammt und wie sich der Schaden im Mauerwerk zeigt.Steigt Feuchtigkeit beispielsweise kapillar im Mauerwerk auf, kann eine nachträgliche Horizontalsperre als Sanierungsmaßnahme infrage kommen. Sie setzt gezielt bei dieser Form der Feuchtigkeitsausbreitung an und ist damit eine der zentralen Maßnahmen der nachträglichen Mauertrockenlegung. Welche konkrete Ausführung geeignet ist, hängt vom jeweiligen Schadensbild ab.Abdichtung von außen: Wann sie die passendere Lösung sein kannAuch ältere und schwierigere Mauerwerksarten wie Bruchsteinmauerwerk können grundsätzlich von innen abgedichtet werden. Bei sehr altem Bruchsteinmauerwerk mit unregelmäßigem Aufbau kann eine Abdichtung von außen dennoch die nachhaltigere Lösung darstellen, sofern die betroffene Wand technisch und baulich erreichbar ist. Hier prüft das Team im Einzelfall genau, welches Verfahren den vorhandenen Schaden dauerhaft löst.Eine Außenabdichtung ist in der Regel mit umfangreicheren Arbeiten verbunden: Die Kellerwand muss freigelegt und der Außenbereich anschließend wiederhergestellt werden. Der höhere Aufwand spricht jedoch nicht grundsätzlich gegen das Verfahren. Sprechen die Ursache der Feuchtigkeit und die Beschaffenheit des Gebäudes für dieses Verfahren, kann der größere Eingriff gerechtfertigt sein.Fazit: Die passende Abdichtung hängt vom Gebäude abBei einer feuchten Kellerwand gibt es nicht das eine richtige Verfahren. Die Abdichtung von innen und die Abdichtung von außen sind grundsätzlich gleichwertige Wege, und die aufwendigere Lösung ist nicht automatisch die bessere. Die Kellerabdichtung von innen ist technisch in den meisten Fällen möglich, kommt ohne Ausschachten aus und eignet sich je nach Schadensbild auch bei drückendem Wasser. Bei bestimmten Schadensbildern oder sehr altem Mauerwerk kann dagegen eine Außenabdichtung die passendere Lösung sein. Welche Variante infrage kommt, hängt davon ab, wie die Feuchtigkeit entsteht, welche Bausubstanz vorhanden ist und welche Arbeiten am Gebäude überhaupt möglich sind.Die SAG Mauertrockenlegung GmbH betrachtet diese Punkte deshalb gemeinsam, bevor sie eine Sanierung empfiehlt. Statt unabhängig vom Gebäude ein bestimmtes Verfahren zu bevorzugen, richtet das Unternehmen die Vorgehensweise am konkreten Schadensbild und den Bedingungen vor Ort aus. Wer seinen Keller abdichten lassen möchte, sollte also nicht mit der Frage "innen oder außen?" beginnen, sondern mit einer fachlichen Untersuchung der betroffenen Wand.Sie haben feuchte Stellen, abplatzenden Putz, Wasser im Keller oder andere Anzeichen für einen Feuchtigkeitsschaden entdeckt und möchten Klarheit schaffen, bevor größere Schäden entstehen? Nehmen Sie Kontakt mit dem Team der SAG Mauertrockenlegung GmbH (https://sag-mauertrockenlegung.de/) auf und vereinbaren Sie einen Termin für die kostenlose Schadensanalyse vor Ort.Pressekontakt:SAG Mauertrockenlegung GmbHBonner Str. 12, 51379 LeverkusenE-Mail: post@sag-mauertrockenlegung.deTelefon: 0202.94709131Website: https://sag-mauertrockenlegung.de/Original-Content von: SAG Mauertrockenlegung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183222/6360580