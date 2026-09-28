Bei den kommenden Wahlen in Brasilien geht es um Großes: um einen möglichen Rechtsruck in Lateinamerika, um Korruptionsvorwürfe und um die Weltmacht-Konkurrenz zwischen den USA und China. "Am Ende aber dürfte die wirtschaftliche Lage den Ausschlag geben", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Doch die wird immer prekärer. Worauf Anleger achten müssen. Am 4. Oktober wählen die Brasilianer ihren nächsten Präsidenten. Ausgefochten wird das Rennen im Großen und Ganzen zwischen zwei Kandidaten: dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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