Mit den neuen europäischen Vorgaben gegen Greenwashing (EmpCo-Richtlinie) werden pauschale Umweltversprechen schwieriger: Anna Kraus, Senior Managerin bei PWC Austria, erklärt im Interview, was sich für Unternehmen und ihre Kommunikation ändert. Viele Unternehmen werben mit Begriffen wie "nachhaltig", "grün" oder "klimaneutral". Welche Aussagen werden ab sofort besonders kritisch? - Anna Kraus: Aussagen sollten durch die EmpCo-Richtlinie deutlich konkreter werden. Verbraucher sollen erkennen können, was zum Beispiel tatsächlich "nachhaltig" an einem Produkt ist. Denn was ein Verbraucher unter einem weit gefassten Begriff wie "grün" oder "umweltfreundlich" versteht und was tatsächlich dahintersteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer