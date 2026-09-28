Frankfurt/Shanghai (ots) -Der 21-jährige Noah Seiler konkurrierte drei Tage lang bei den WorldSkills 2026 in Shanghai mit anderen Fahrzeuglackierer:innen aus dem Ausland. Für seine ausgezeichnete Leistung erhielt er die "Medal for Excellence", die an Lackierer:innen verliehen wird, die über 700 Punkte erreichen und ihren Beruf somit auf einem weltklassigen Standard ausüben.Zu den 48. WorldSkills reisten 1400 Fachkräfte aus 70 Ländern nach Shanghai, um in insgesamt 64 Berufsdisziplinen ihr Können zu zeigen und Sichtbarkeit für ihre Berufe zu schaffen. Im Bereich Car Painting nahmen 24 Länder teil. Für das deutsche Fahrzeuglackiererhandwerk ging der Niedersachse Noah an den Start und vertrat Deutschland erfolgreich auf internationaler Bühne. Der feierliche Abschluss wurde im National Exhibition and Convention Center in Shanghai gefeiert. Die Bronzemedaille erhielt Oisin McKerr aus dem Vereinigten Königreich, die Silbermedaille Pawaret Wohanluek aus Thailand und mit 774 Punkten wurde Libo Duan aus China Weltmeister der Fahrzeuglackierer:innen. Noah erreichte mit 711 Punkten den 10. Platz.Die Aufgaben bei den WorldSkills bleiben bis zum Wettbewerbsbeginn geheim. Von der Beseitigung von Dellen und Kratzern bis hin zu anspruchsvollen Designlackierungen müssen die jungen Fahrzeuglackierer:innen ihr gesamtes Können unter Beweis stellen.Monatelang hatte Noah für diesen Wettbewerb trainiert und war zu Trainings- und Freundschaftswettbewerben nach China, Kanada und Dänemark gereist. Bis zum Wettbewerb standen ihm der Trainer Mariusz Dechnig und das Nationalteam mit dem Vize-Weltmeister von 2024, Jason Scherer, mit Rat und Tat zur Seite. Der nächste internationale Wettbewerb, die EuroSkills, finden im September 2027 in Düsseldorf statt. Welches Mitglied des Fahrzeuglackierer-Nationalteams dort das Handwerk vertreten wird, entscheidet sich im Frühjahr.Das Fahrzeuglackierer Nationalteam wird von einer Reihe engagierter Sponsoren unterstützt. Die Automechanika Frankfurt, Carbon, DAT, Dräger, Fix Auto, Miracle, NORA Zentrum Wolfsburg und SchöffelPro begleiteten Noah und die anderen Teammitglieder auf dem Weg zur Weltklasse. Glasurit unterstützte mit Lackmaterialien und entsprechendem Training, SATA mit der Ausrichtung der SATA Challenge zur Vorbereitung.Pressekontakt:V.i.S.d.P. Julian EisenhardtKontakt für weitere Infos:eisenhardt@farbe.deTelefon +49 (069) 66575-323Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129758/6360610