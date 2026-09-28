NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen des neuen iPhone-Generation bleibe robust, schrieb Samik Chatterjee am Samstag nach Auswertung aktueller Wartezeiten. In China, zunächst einziger Markt mit Nachfrageschwächen, bessere sich die Situation. Die Besteller müssten inzwischen sogar länger auf ein Pro-Modell warten als vor einem Jahr./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
© 2026 dpa-AFX-Analyser