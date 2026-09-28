Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



28.09.2026 / 14:59 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.09.2026 Kursziel: 22,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

Produktionsauftrag für LIDE zeichnet sich ab - Qualifizierungsphase erfolgreich abgeschlossen



LPKF hat am vergangenen Mittwoch einen Letter of Intent (LoI) eines führenden asiatischen Herstellers von Advanced Packaging für den Kauf mehrerer LIDE-Systeme erhalten. Der Kunde hat bereits ein LPKF-System im Einsatz und die LIDE-Technologie vollständig qualifiziert. Damit stellt die Vereinbarung den nächsten wichtigen Schritt nach der bislang langwierigen Qualifizierungsphase dar und erhöht die Visibilität für den erwarteten Hochlauf im Bereich glasbasierter Advanced-Packaging-Anwendungen deutlich. Die verbindliche Bestellung dürfte nach unserer Einschätzung in den kommenden Wochen folgen.



Produktionsauftrag dürfte den Übergang in die Serienfertigung markieren: Der LoI umfasst ein Volumen im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich, was aus unserer Sicht einer Bestellung von rund 3-6 LIDE-Systemen entsprechen dürfte. Während wir bislang insbesondere auf den Übergang von Qualifizierungs- zu Produktionsorders gewartet haben, signalisiert die nun angekündigte Anlagenauswahl, dass der Kunde mit dem Aufbau seiner ersten Produktionskapazitäten für Glassubstrate beginnt. Nach erfolgreichem Ramp-up erwarten wir bei diesem Kunden weitere Bestellungen im zweistelligen Mio.-EUR-Bereich, die aus heutiger Sicht in H2 2027 möglich wären. Nach Gesprächen mit dem Vorstand gehen wir davon aus, dass der Umsatz aus der aktuellen Order nicht mehr in 2026, sondern erst in H1 2027 realisiert wird. Die erwartete bindende Bestellung in den kommenden Wochen werten wir dennoch klar positiv, da sie erstmals die von uns erwartete Kommerzialisierung der LIDE-Technologie für die Produktion von Glassubstraten konkretisiert.



Weitere LIDE-Orders in den kommenden 12 Monaten erwartet: Darüber hinaus befindet sich LPKF weiterhin mit mehreren weiteren Kunden in Gesprächen, die sich ebenfalls in unterschiedlichen Stadien der Qualifizierung befinden. Wir erwarten daher in den kommenden zwölf Monaten weitere Ramp-Up-Orders in einer ähnlichen Größenordnung wie die nun angekündigte Bestellung. Bei erfolgreicher Qualifizierung und anschließendem Produktionshochlauf dürften sich daraus im darauffolgenden Schritt Bestellungen im zweistelligen Stückbereich je Kunde ergeben. Damit zeichnet sich zunehmend ein gestaffelter Ramp-up ab. Zunächst kleinere Produktionsorders zur Kapazitätserweiterung, gefolgt von größeren Folgeaufträgen nach erfolgreicher Qualifizierung und Erreichen der erforderlichen Prozess-Yields. Der jüngste LoI ist damit aus unserer Sicht weniger hinsichtlich des kurzfristigen Umsatzbeitrags als vielmehr als wichtiger Proof Point für den Übergang von der Entwicklungs- in die Produktionsphase relevant.



Fazit: Der angekündigte LoI ist aus unserer Sicht ein wichtiger Meilenstein für die LIDE-Story, da damit der Übergang eines qualifizierten Kunden in die Produktionsphase konkret wird. Zwar ist der kurzfristige Umsatzbeitrag begrenzt und erst ab H1 2027 zu erwarten, jedoch erhöht die Order die Visibilität für weitere Produktionsaufträge deutlich. Entscheidend bleibt nun, ob auf die initialen Systeme wie erwartet größere Folgeorders und weitere Kundenaufträge folgen. Dies könnte ab 2027 zu einer deutlich beschleunigten Umsatzentwicklung führen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 22,00 EUR.







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