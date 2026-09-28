Die Siemens-Aktie konnte den Kurseinbruch im März inzwischen vollständig wettmachen und bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Nach dem Allzeithoch Ende August bei rund 290 € korrigierte sie wieder und notiert am Montag aktuell bei 277,50 €. Hier stellt sich die Frage: Reicht die Kraft für neue Kurshöhen? Erneuter Konzernumbau beginnt Bei Siemens gehört ein konsequenter Konzernumbau seit Jahren zum Erfolgsmodell. Das Unternehmen hat sich in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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