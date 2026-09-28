Die Novo-Nordisk-Aktie notiert mit rund 253 DKK weiterhin weit unter ihren früheren Höchstständen. Ausgerechnet der bereits abgeschriebene Hoffnungsträger CagriSema liefert nun ein neues Lebenszeichen: In einer Phase-3-Studie erzielte das Medikament einen deutlich stärkeren Gewichtsverlust als Eli Lillys Tirzepatid. Der vermeintliche Sieg besitzt allerdings einen Haken. CagriSema schlägt den Lilly-Wirkstoff In der Studie REIMAGINE 5 verloren Patienten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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