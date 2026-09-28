München (ots) -Der Münchener Verein ist beim diesjährigen Assekuranz Award für seine neue private Krankenvollversicherung BestensGesund Premium ausgezeichnet worden. Der neue KV-Volltarif erhielt in der Kategorie "Innovation Kranken" den Assekuranz Award. Die Preisverleihung fand am 24. September 2026 im Airport Club Frankfurt statt.Für den Münchener Verein nahmen Sebastian Hartmann, Mitglied des Vorstands, und Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, die Auszeichnung entgegen."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. BestensGesund steht für unseren Anspruch, private Krankenversicherung neu zu denken und dabei konsequent die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Der Award ist eine schöne Bestätigung für die Innovationskraft und das Engagement, das hinter diesem Produkt steckt", sagt Sebastian Hartmann, Mitglied des Vorstands beim Münchener Verein.Mit BestensGesund Premium hat der Münchener Verein in diesem Jahr einen neuen KV-Volltarif auf den Markt gebracht. Das Produkt verbindet umfangreichen Versicherungsschutz mit hoher Flexibilität und modernen digitalen Services. Dazu gehören unter anderem umfangreiche Vorsorgeleistungen, freie Arzt- und Klinikwahl, Leistungen für Familien sowie digitale Angebote wie Arzt-Termin-Service, ärztliche Videosprechstunde, Zweitmeinungs-Service und ein Gesundheitsportal.Auch die Prozesse für die Vertriebspartner wurden gezielt weiterentwickelt. So erhalten Makler nach der Antragstellung in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung mit einer nachvollziehbaren und konsistenten Risikobewertung. Damit soll die Beratung für Kunden schneller und effizienter gestaltet werden."BestensGesund Premium ist ein starkes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern moderne Krankenversicherung gestalten. Uns war wichtig, nicht nur bei den Leistungen, sondern auch bei Beratung, Service und Prozessen neue Maßstäbe zu setzen. Dass dieser Ansatz nun mit dem Assekuranz Award ausgezeichnet wurde, freut uns besonders", erklärt Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs beim Münchener Verein.Der Münchener Verein sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung für seinen eingeschlagenen Weg in der privaten Krankenversicherung. "Die Auszeichnung zeigt, dass unser Anspruch, innovative und gleichzeitig praxisnahe Lösungen zu entwickeln, auf Resonanz stößt", ergänzt Sebastian Hartmann.BestensGesund Premium wurde bereits vor der Markteinführung von verschiedenen Analysehäusern positiv bewertet. Unter anderem erhielt der Tarif von Ascore die Höchstnote "Herausragend", von Softfair die Bewertung "Hervorragend" und von PSP/GEWA-Comp 4,5 von 5 Sternen.Der Assekuranz Award wird von der Mein Geld Mediengruppe vergeben. Die Kategorie "Innovation Kranken" ist eine von insgesamt sechs Innovations- und Digitalisierungskategorien des Assekuranz Awards 2026.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6360699