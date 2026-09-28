Mainz (ots) -
Woche 44/26
Mittwoch, 28.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 29.10.
Bitte Programmänderung beachten:
5.30 Entscheidung auf dem Schlachtfeld
Antiochia - Im Namen des Kreuzes
Frankreich 2026
"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Azincourt - England gegen Frankreich" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Roms Rache - Die Schlacht im Harz
Deutschland 2011
"Terra X Harald Lesch... und unser täglich Wasser" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6360703
Woche 44/26
Mittwoch, 28.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 29.10.
Bitte Programmänderung beachten:
5.30 Entscheidung auf dem Schlachtfeld
Antiochia - Im Namen des Kreuzes
Frankreich 2026
"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Azincourt - England gegen Frankreich" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Roms Rache - Die Schlacht im Harz
Deutschland 2011
"Terra X Harald Lesch... und unser täglich Wasser" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6360703
© 2026 news aktuell