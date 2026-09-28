Mainz (ots) -
Woche 43/26
Samstag, 17.10.
Bitte Programmänderung beachten:
17.30 Meilensteine der Hygiene - Auf Leben und Tod
Deutschland 2020
"Die sieben großen Rätsel der Menschheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 18.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"Terra X Harald Lesch... und die Zukunft des Reisens" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
18.45 Terra X Harald Lesch
... sucht das Glück
Deutschland 2026
"Terra X: Ein Moment in der Geschichte - Kolumbus erreicht Amerika" entfällt
(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 21.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Hexenwahn - Die Dokumentation
Deutschland 2014
"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 22.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Mysterien des Weltalls
Brauchen wir Feindbilder?
USA 2015
"Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6360702
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