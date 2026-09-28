Mainz (ots) -Der Joker, Hannibal Lecter und Joe Goldberg aus der Serie "You - Du wirst mich lieben" zählen zu den faszinierendsten Bösewichten der Popkultur. Die dreiteilige 3satKulturdoku "BÖSE" folgt den Spuren dieser ikonischen Schurken durch Film, Literatur und Psychologie. Sie erkundet, welche menschlichen Bedürfnisse sich hinter diesen Figuren verbergen und warum uns das Böse fasziniert. Zu sehen ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, in der 3satMediathek und ab Samstag, 10. Oktober 2026, jeweils samstags um 19.20 Uhr in 3sat.Was macht einen Menschen böse? Wann wird aus einem Opfer ein Täter? Und wie haben sich legendäre Schurkenfiguren sowie ihre Darstellung im Laufe der Zeit entwickelt? In der 3satKulturdoku "BÖSE" analysieren der Rechtspsychologe Denis Köhler, der Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger und die Kulturwissenschaftlerin Sarah Reininghaus die drei ikonischen Bösewichte, ihre Charaktere, ihre filmische Inszenierung und ihre psychologischen Motive.Fiktive Begegnungen der Schurken mit einer PsychologinAuch der Frage, ob man das Böse erkennen oder verhindern kann, geht die Dokumentation nach. Was wäre beispielsweise, wenn der Joker bereits als Kind Hilfe bekommen hätte? In atmosphärischen Szenen begegnet eine forensische Psychologin - ohne zu wissen, wer ihr gegenübersitzt - dem 11-jährigen Joker, dem Studenten Hannibal Lecter und dem gealterten Joe Goldberg. In den einzelnen Gesprächen versucht sie zu ergründen, was ihr Gegenüber antreibt.KontaktBei Fragen erreichen Sie Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/boese) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle drei Folgen in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6360741