Einzeln betrachtet, wirken agentische Systeme oft harmlos. Gemeinsam können sie allerdings ihre Kräfte bündeln und ihre Kommunikation gezielt verschleiern. In der realen Welt könnte das großen Schaden anrichten. Das Zählen der Karten ist beim Blackjack eine bekannte Strategie. Weil ausgespielte Karten nicht in den Stapel zurückwandern, können Spieler:innen die Verteilung verfolgen, ihren Einsatz entsprechend anpassen und sich so einen Vorteil verschaffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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