KIEW (dpa-AFX) - Bei einer Serie russischer Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben auch eine Klinik getroffen worden. "Derzeit versuchen die Rettungskräfte, den Brand schnellstmöglich zu löschen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Zu möglichen Opfern dieses Angriffs wurden keine Angaben gemacht.

Die private Klinikkette Dobrobut bestätigte der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zunächst einen Einschlag in einer Einrichtung. Später konkretisierte das Unternehmen die Niederlassung. Vor dem Einzug der Klinik beherbergte das Gebäude eine Filiale des Telekommunikationsunternehmens Ukrtelecom.

Todesopfer in Akademie der Wissenschaften



Kurz zuvor war das Gebäude der Akademie der Wissenschaften in Kiew getroffen worden und in Brand geraten. Nach Selenskyjs Angaben gab es dabei ein Todesopfer und sechs Verletzte. Unmittelbar neben dem Gebäude der Akademie befindet sich der Hauptsitz der Ukrtelecom.

Selenskyj forderte in diesem Zusammenhang von den Partnern der Ukraine mehr Druck auf Moskau. "Gegen alles, was die russischen Terrorwaffen finanziert und herstellt, und gegen alle, die sie einsetzen", schrieb er. Man dürfe vor solchen Angriffen nicht die Augen verschließen, vielmehr müsse darauf reagiert werden: "mit globaler Entschlossenheit und Härte"./cha/DP/jha